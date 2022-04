Renato Góes se despede de José Leôncio afirma que ‘Pantanal’ é uma ‘homenagem’

Renato Góes está se despedindo de José Leôncio, seu personagem na primeira fase de “Pantanal”, e com o avanço da trama de Bruno Luperi, o ator fez um balanço sobre como foi interpretar um dos personagens mais conhecidos da teledramaturgia.

No remake de "Pantanal", José Leôncio (Renato Góes) viaja ao Rio de Janeiro Zé Leôncio ( Renato Góes ) (JOAO COTTA/Globo/João Cotta)

Em entrevista à Quem, o galã contou qual era o seu real objetivo ao interpretar o fazendeiro José Leôncio, que agora será interpretado por Marcos Palmeira. “A nossa grande função com este trabalho é que o Benedito e os outros atores se sintam homenageados. Cada ator dá a sua cara aos personagens, mas a primeira versão nos deu uma grande base”.

Renato Góes falou ainda sobre a responsabilidade de levar uma novela de qualidade para o público: ”Pantanal é um baita desafio, mas um desafio muito gostoso. Desde que o remake foi anunciado, já vinha há algum tempo a expectativa por esta novela, falavam das escalações. Sabia que seria um trabalho com grande responsabilidade”, disse o ator.

Em "Pantanal", José Leôncio (Renato Góes) e Madeleine se casam (Bruna Linzmeyer) (João Miguel Júnior/Globo)

Outro ponto de destaque na entrevista foi o resgate dos bastidores de “Pantanal” durante o período mais complexo da pandemia da covid-19: “Estava com bastante medo da preparação à distância, menos encontros presenciais por conta da pandemia. A Andrea Cavalcante nos orientou e realmente foi muito bom. A gente conseguiu absorver e trocar muito com os colegas nesse início de processo”.

Ainda sobre a preparação para viver a nova versão de José Leôncio, Renato falou que viajou para o pantanal antes do início das gravações do remake da Globo. Segundo o famoso, que passou cerca de 50 dias filmando, a ideia era perder o encanto inicial do destino.

Na cena de "Pantanal", José Leôncio (Renato Góes) aparece ao lado de Tadeu (Lucas Oliveira dos Santos) e Madeleine (Bruna Linzmeyer) (JOAO COTTA/João Cotta/Globo)

“Tive um processo de preparação extenso. Tenho dois amigos que têm fazenda por lá. Eles abriram as portas – ou melhor, as porteiras – para que eu ficasse alguns dias antes de começar a gravar. A minha intenção era perder aquele primeiro encanto. Eu queria perder o olhar de ‘primeiro encanto’”.

Durante o tempo que passou no pantanal, Renato Góes viveu de perto a vida dos peões e conversou com os moradores: “Gostei de escutar as histórias dos moradores. Como fiz uma viagem anterior à viagem do elenco, eu virei o contador de histórias, servi quase como um anfitrião”.

