Nas redes sociais, Jojo Todynho dança novo hit da web impressiona fãs

Jojo Todynho participa do "Encontro com Fátima Bernardes" (Reprodução/Globo)

A dança tomou conta de Jojo Todynho, que atualmente participa da “Dança dos Famosos”. Nesta segunda-feira (11), a cantora aproveitou os minutos de folga para mostrar aos seguidores que já aprendeu um novo passo.

No vídeo, Jojo mostra todo seu gingado. Com um look fitness branco, a funkeira dançou o hit do grupo Os Hawaianos, que está dominando as redes sociais. Na legenda ela colocou: “Nova integrante do bonde @hawaianosonline”.

Nos comentários, os internautas aprovaram o registro da famosa. “Muito bom”, disseram. “Não tem pra ninguém”, elogiaram outros.

Já nos stories, a famosa apareceu nos ensaios do quadro do “Domingão com Huck” e surpreendeu o professor de dança Rolon Ho, que afirmou que “ela pegou a coreografia em duas horas”. No vídeo, a famosa aparece ao fundo descansando dos ensaios.

Focada na dieta

Jojo Todynho, sucesso na “Dança dos Famosos”, já revelou que está focada em voltar ao seu peso e para isso, a famosa retornou aos exercícios físicos e, também, procurou ajuda de uma nutricionista, mas acabou sendo surpreendida pela profissional.

Segundo a famosa, ela está enfrentando uma dieta bastante restrita e, desta forma, alguns alimentos comuns na alimentação da funkeira foram proibidos, como o suco de laranja.

Jojo Todynho posa com look novo (Reprodução/Instagram)

Por isso, Jojo foi às redes sociais para fazer um apelo aos fãs. Nos stories do Instagram, ela disse: “Eu quero pedir um favorzão para vocês. Subam a hashtag ‘libera o suco de laranja para Jojo’ ou ‘libera laranja pra Jojo’, lá na terceira foto da Renata [nutricionista]”, começou a artista.

Sempre lidando com as situações com muito bom humor, em seguida, a funkeira disse que estava sendo “silenciada” pela profissional: “Ela me botou numa dieta que eu não posso tomar suco. Ela me proibiu de tomar suco de laranja, só posso comer a fruta. Tô revoltada”, disse Jojo Todynho.

No final, a movimentação da famosa fez com que ela conseguisse a liberação da nutricionista para tomar suco de laranja.

