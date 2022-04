Lucy Alves é flagrada aos beijos com produtora

Tem romance novo na área! A atriz e cantora Lucy Alves foi flagrada aos beijos com a produtora Victoria Zanetti em um restaurante do Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro. As informação são do “Extra”.

Ao deixar o estabelecimento, as duas seguiram de braços dados pelas ruas do bairro.

Segundo apurou o portar de notícias, Victoria tem 28 anos, trabalha com produção de cinema e televisão e também como assistente de direção. Ela é de Petrópolis, região serrana do Rio, mas vive atualmente no Leblon.

Já Lucy, 36 anos, é já é bem conhecida do público. Ela ficou famosa ao participar da temporada de 2013 do “The Voice Brasil”, da TV Globo. Também participou de novelas como “Velho Chico” e “Amor de Mãe”, quando viveu a personagem de Regina Casé na primeira fase da trama.

Em 2017, a artista foi fotografada, também pelo “Extra”, trocando beijos com o multi-instrumentista e produtor musical pernambucano Yuri Queiroga, na Zona Sul Carioca. Ele tocava em sua banda na época.

Neste ano, Lucy Alves será protagonista da nova série da Netflix “Só Se For Por Amor”. Em breve, vai ainda lançar seu novo disco só com músicas inéditas.

E por falar em romance...

Um outro possível novo casal tem dado o que falar. Rumores apontam que a influenciadora Jade Picon e o surfista Gabriel Medina podem estar vivendo um romance - o que parece não ter agradado em nada a ex do rapaz, a modelo Yasmin Brunet.

Jade Picon, Gabriel Medina e Yasmin Brunet são alvos de rumores; entenda Montagem/Rede sociais (Reprodução)

As suspeitam se levantaram após Jade e Medina compartilharem imagens em suas redes sociais de um mesmo quarto de hotel.

Mais recentemente, o surfista postou uma foto usando um anel da ex-BBB. Pronto, bastou para os seguidores terem certeza de que os dois estão juntos.

Mas quem parece não estar curtindo a novidade é Yasmin, que chamou a atenção da web na última sexta-feira (8) após deixou de seguir Jade no Instagram, “coincidentemente” após os boatos ganharem força.

Os fãs do ex-casal também notaram que a modelo excluiu os comentários que tinha feito nas fotos da influenciadora.

