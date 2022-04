Lucas Bissoli, do ‘BBB 22’, afirma que conversou com Rodrigo no dia do acidente

Lucas Bissoli ainda está se acostumando com a vida depois do “BBB 22″. Mas, como Eslovênia, sua namorada dentro do reality show, o estudante de medicina falou sobre o acidente envolvendo Rodrigo Mussi, que também esteve no programa.

“Eu conversei com ele no mesmo dia do acidente. Até tinha ido gravar uma reportagem quando ele já tinha se acidentado. Ficou um clima tenso no início, um clima triste. Mas a família dele estava dando notícias nos últimos dias”, começou o ex-BBB.

Como os demais participantes do “BBB 22″, Lucas torce pela recuperação do amigo, que sofreu um grave acidente de carro: “É um moleque forte, de coração gigante. Não vejo a hora de, quando ele estiver melhor, poder visitar. Ele é querido por muita gente. Só não quero invadir a privacidade da família dele”.

O estudante de medicina ainda alertou sobre o momento delicado que a família de Rodrigo tem passado: “Acho chato ficar ligando, mandando mensagem, ficar cobrando o tempo todo. É um momento delicado. Quando ele fez a cirurgia, era só esperar a reação dele. Graças a Deus ele está conseguindo reagir bem. Estou orando muito”.

Ex-BBB Rodrigo Mussi abre os olhos e apresenta sinais de consciência, segundo boletim médico compartilhado por equipe. (Reprodução/Instagram)

Fora da casa, Lucas Bissoli ainda precisa lidar com os fãs que conquistou ao participar do “BBB 22″. Nada acostumado com a fama, o estudante contou um momento que passou ao ser reconhecido na rua.

“Fiquei das 16 horas às 20 horas fazendo a piscadinha. E tinha uma fila muito grande para tirar fotos. Mas eu fiquei 24 horas num carrossel [dentro do BBB] , então, me dedico a permanecer até a última pessoa Se quisessem tirar mais, eu tiraria numa boa. Eu até falei nos stories: ‘Gente, eu sou tímido. Então, se vocês quiserem me abordar para alguma coisa, podem ficar à vontade’”.

Procedimento estético?

Após ser eliminado do “BBB 22″, Lucas Bissoli acabou aderindo aos procedimentos estéticos. Em entrevista ao Globo, ele contou os motivos para mudar a aparência.

“Antes de entrar no programa, já tinham me oferecido o botox, mas eu não quis fazer nada. Eu já tinha passado pelas seletivas, as pessoas já tinham visto como eu era, e a aparência podia mudar. Agora, estou fazendo muita piscadinha. Então, topei”.

