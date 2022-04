Livre de tumor no pulmão, Rita Lee seguirá sendo monitorada; entenda

Rita Lee está livre do câncer no pulmão. Os exames, realizados recentemente, não indicaram a presença do tumor no pulmão da cantora, de 74 anos. A famosa lutava contra um tumor primário no pulmão esquerdo.

Segundo o UOL, a rainha do rock continuará fazendo exames regulares para monitorar a situação. A ideia é continuar com os bons resultados, já que a doença, que é suscetível a metástases, pode voltar.

Ao longo do tratamento, a cantora quase não foi vista em eventos e nas redes sociais, mantendo-se mais reclusa em sua casa. Durante a pandemia, Rita Lee só deixou o local para fazer alguns exames e para tomar a vacina contra a covid-19. Mas, nesta segunda-feira (11), o marido Roberto de Carvalho postou uma foto da cantora no jardim de casa.

O diagnóstico de Rita Lee foi divulgado em maio de 2021, pelas redes sociais. Na época, a equipe da cantora confirmou que ela iniciaria o tratamento contra a doença.

“Nossa Rita submeteu-se a um check-up no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Os exames apontaram um tumor primário no pulmão esquerdo. Bem assistida por uma junta médica, formada pelo Dr. Óren Smaletz, Prof. Dr. José Ribas M. de Campos, Dra. Carmen Silvia Valente Barbas e Dr. Ícaro Carvalho, já se encontra em casa, e dará sequência aos tratamentos de imuno e radioterapia. Agradecemos as orações e a Luz Divina”, comunicou o post.

Quem também comentou sobre a saúde da famosa foi Roberto de Carvalho, marido de Rita Lee: “Que ano difícil, meu amor! Quanta provação! Meu coração em muitos momentos se despedaçou, para logo em seguida se deslumbrar diante de todas as suas demonstrações de coragem, força de vontade e resistência”, escreveu o músico.

No texto, Roberto ainda falou sobre como enxerga o futuro: “Que depois de todo o tormento estejamos diante de um tempo de paz, harmonia, e muita saúde. E tudo de melhor que eu puder te desejar, você merece milhões de vezes mais. Te amo, te admiro, te adoro, estamos juntos, ontem, agora e sempre”, completou o marido de Rita Lee.

Em uma das poucas fotos postadas durante o tratamento do câncer, Rita Lee recebeu mensagens de carinho dos amigos famosos. Em um post, a atriz Juliana Paiva escreveu: “Muita saúde, sua maravilhosa!”. Já Dudu Azevedo, Wagner Santisteban e Astrid Fontenelle postaram emojis de corações para a cantora.

