Karina Bacchi volta a falar sobre orgias nos bastidores da Globo e arrependimento por posar para a Playboy

Conhecida por sua famosa personagem Tina da novela ‘Da Cor do Pecado’, Karina Bacchi voltou a falar de seus momentos de atriz, acompanhado de arrependimentos e sua transformação após esse período. As informações são do portal Splash.

Após converter-se ao cristianismo, a atriz também falou sobre sua relação com Deus e a religião.

“Sempre acreditei em Deus, mas nunca busquei intimidade com Ele. Hoje, nada é mais valioso. Quem tem medo de seguir uma vida de devoção, nunca chegará a essa plenitude”, contou ela ao Splash.

Os bastidores

Ao falar de seu período como atriz, ocorrido há mais de 10 anos, Karina contou que não se “sentia à vontade para viver certas cenas a histórias”. Entretanto, o que realmente fez com que ela se sentisse deslocada eram os bastidores.

Em um podcast, Karina contou que viu outros atores usando cocaína nas festas da Globo e participando de orgias.

“Não citei nomes nem falei para julgar. Via coisas ao meu redor e não me encaixava. Nunca experimentei drogas nem vivi em promiscuidade. Falo abertamente para alertar pessoas que buscam a fama de forma obstinada”, disse ela.

Arrependimento e mudanças

Apesar de a atriz se afastar das telinhas por não se sentir confortável nas cenas, ou até mesmo com eventos dos bastidores, o maior arrependimento de Karina foi em 2006, quando posou em ensaio nu à revista Playboy.

“Foi uma decisão que tomei por impulso, por querer me sentir mais dona de mim. Queria mostrar ‘pro’ mundo que eu era ousada! Hoje, vejo o grande erro de fazer algo só para mostrar aos outros”, contou Karina.

A atriz não descartou sua visibilidade definitivamente, apesar de já não ser mais a mesma pessoa.

“Por decisão própria, já não frequento certos lugares e festas. Também deixei de seguir algumas [contas] nas redes sociais”, disse ela.

“Os holofotes são bem-vindos desde que não ofusquem o sentido da vida”, completou.