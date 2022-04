Juliette Freire está de olho no ‘BBB 22’ e dá conselho para quem vencer o reality

Juliette Freire foi a campeã do "BBB 21" (Reprodução/Instagram)

Juliette Freire, última vencedora do “BBB 22″, mandou um recado aos participantes que ainda estão na casa do reality show da Globo e, entre um show e outro, falou sobre a expectativa para conhecer o novo milionário do programa.

Durante uma entrevista para o podcast “BBB Tá ON”, da Globo, a famosa fez um pedido ao campeão ou campeã da 22ª temporada do reality: “Acho que a coisa mais bonita que se pode dizer a uma pessoa que vence um reality dessa proporção é: faça isso ter sentido”.

Para Juliette, além do prêmio em dinheiro, a pessoa que vence o “BBB” precisa perceber a importância que ela tem na vida daqueles que acompanharam o programa: “O poder de voz, de ser ouvido, de poder impactar a sociedade de alguma forma é muito grande. Faça essa vitória ter sentido não só pra você, não só pelo prêmio, pela visibilidade, pelo que você pode ganhar para você ou pra sua família”, disse a cantora.

Juliette Freire foi a grande vencedora do 'Big Brother Brasil 21' (Reprodução)

Ela ainda afirma que após vencer o “BBB 22″, o participante precisa entender que uma marca foi deixada, porque isso “é um reflexo muito forte da nossa sociedade”.

Na entrevista à “Rede BBB’, a ex-participante também falou sobre o processo após deixar a casa do reality show da Globo: “Toda adaptação dói, e a minha tem doído muito, mas de uma forma positiva. Eu tenho consciência que está acontecendo da forma mais bonita que poderia acontecer, só tenho gratidão mesmo. Medo? Dá medo, dá agonia, a gente lamenta a falta de liberdade, mas as outras coisas compensam”, pontuou.

Outro ponto de destaque da conversa foi a relação com os fãs, que fazem memes de cada movimento da famosa: “Eu acho o máximo! Torna tudo mais leve, a vida já é tão pesada. Eu adoro! Viro meme quase todo dia, ou falando alguma besteirinha, ou alguma foto engraçada, ou algum vacilo que eu dou. Acho natural, eu amo! E esse do ‘desumano’, até hoje eu não sei o que aconteceu que ele viralizou! (…) Meus amigos brincam muito… qualquer coisa que eles passam, eles brincam: ‘Minha história tá tão parecida com a da Ju’”.

