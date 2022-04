Guns N’ Roses abre venda de ingressos para Ribeirão Preto e Porto Alegre

Os ingressos para o show banda Guns N’ Roses na cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, estão a venda a partir desta terça-feira (12) para o público geral. Os preços variam entre R$ 250 e R$ 800.

A apresentação para Porto Alegre inicia as vendas para o público a partir das 20h, também nesta terça. No momento, o fã-clube oficial da banda já consegue adquirir as entradas para a capital gaúcha. Por lá, os ingressos custam entre R$ 115 e R$ 620.

Quem for ao show de Florianópolis, é bom ficar atento: as vendas começam a partir das 20h da próxima quinta-feira (14). Já quem for para Belo Horizonte deve aguardar até às 20h do dia 27 de abril.

Os fãs poderão adquirir ingressos antecipadamente, em ambos os casos, com um dia de antecedência. As vendas para Curitiba e Recife ainda não tem informações. Para todas as cidades citadas, os ingressos serão vendidos pelo site da Uhuu.

Confira as datas dos shows de Guns N’ Roses no Brasil:

04/09 - Recife

08/09 - Rock in Rio (Rio de Janeiro)

11/09 - Goiânia

13/09 - Belo Horizonte

16/09 - Ribeirão Preto

18/09 - Florianópolis

21/09 - Curitiba

24/09 - São Paulo

26/09 - Porto Alegre

Em São Paulo, os ingressos estão à venda desde a última quinta-feira (7), com preços que variam entre R$ 190 e R$ 950. As entradas para o setor cadeira superior já esgotaram.

Rock in Rio 2022

O Rock in Rio 2022 acontece nos dias 2, 3 e 4 de setembro e no fim de semana seguinte, dias 8, 9, 10 e 11 de setembro. Além de Guns N’ Roses, a edição deste ano trará nomes como Avril Lavigne, Justin Bieber, Demi Lovato, Dua Lipa, Iron Maiden, Post Malone, Måneskin, Coldplay e Camila Cabello.

O dia 8 de setembro, data em que os rockeiros se apresentam, foi uma das últimas a esgotar na noite de terça-feira (5). Além da banda, também se apresentam na Cidade do Rock no mesmo dia nomes como Måneskin e Jessie J - anunciada de última hora.

Desde 1985, foram realizadas vinte edições do Rock in Rio: oito no Rio de Janeiro, oito em Lisboa (Portugal), três na Espanha e uma nos Estados Unidos.

