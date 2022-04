Ficou confuso? Entenda o final do filme ‘Furioza’ da Netflix

A Netflix inclui recentemente o filme polonês “Furioza” em seu catálogo - e já está entre os mais vistos da plataforma. Mas você entendeu o final?

O filme conta a história de Savage, uma policial que chantageia seu ex-namorado pedindo que ele se infiltre em uma gangue para limpar o nome de seu irmão. A organização criminosa se chama Furioza e é onde Dawid deve tentar procurar informações sobre o envolvimento do irmão de Savage no tráfico ilegal de drogas.

ATENÇÃO: a partir deste ponto contém spoilers.

Um dos traficantes, Golden, mata o chefe da gangue e assume seus negócios. Ele passa a ganhar um bom dinheiro e vive uma vida luxuosa. Mas logo a polícia encontra as imagens do assassinato e prende-o. Os policiais fazem um acordo com Golden para que ele dê à polícia as informações sobre o contrabando,que aceita.

Dawid confronta Golden e o espanca. Quando ele está em seus últimos suspiros, os outros membros de Furioza cortam Golden com seus facões, enquanto Savage leva Dawid embora. A polícia recupera as drogas, mas chefe de polícia fica desapontado por não capturar Dawid. Ele percebe que Savage se vendeu e pede seu distintivo e arma.

Agora, longe do caos, Dawid passa a vida com sua família (sua cunhada, sobrinha e Savage). Ele parece feliz pela primeira vez em todo o filme. Mas essa felicidade não vai tão longe, já que ele é descoberto por membro de uma organização rival: ele não pode ficar longe da violência e do caos.

Assista ao trailer:

Estreias da Netflix em abril

O destaque do mês vai para a aguardada quinta temporada da série “Elite”. A nova temporada deve repercutir os eventos traumáticos do último episódio da temporada passada, do assassinato de Armando e à hospitalização de Ari, após quase morrer afogada. Este novo ano ainda deve incluir um ator brasileiro no elenco - saiba mais.

Tem ainda a segunda parte da quarta e última temporada de “Ozark”. A série já conquistou dois prêmios do Screen Actors Guild, além de indicações ao Globo de Ouro e ao Emmy. Em fevereiro, foi a série de TV mais vista nos Estados Unidos.

Uma produção nacional entra para o catálogo, vinda do projeto “Mais Brasil na Tela”. Trata-se da série “A Sogra que te Pariu”, no estilo sitcom, estrelada pelo ator Rodrigo Sant’anna - conhecido por seus personagens no “Zorra Total”, da TV Globo.

Tem ainda as sextas temporadas de “Legends of Tomorrow” e “Better Call Saul”, a segunda temporada de “Boneca Russa” e o filme vencedor do Oscar “Bohemian Rhapsody”.

