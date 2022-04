Este é o easter egg em ‘Morbius’ que mostra próximo vilão do Homem-Aranha

‘Morbius’ estreou nos cinemas há cerca de duas semanas e é o mais novo filme da Sony Pictures em associação com a Marvel. O introduz o personagem Dr. Morbius, que apareceu pela primeira vez nos quadrinhos em 1971 e, de lá para cá, se tornou popular o suficiente nos quadrinhos para gerar sua série solo e estar presente em vários jogos com temas da Marvel e desenhos animados.

O filme já coleciona críticas ruins e obteve apenas 16% de aprovação no Rotten Tomatoes. Porém, um detalhe não passou despercebido pelos fãs do universo de Homem-Aranha no novo filme.

Veja também: A verdade sobre a edição dos pôsteres de ‘Doutor Estranho 2′ na Itália

A verdade é que ‘Morbius’ faz referência a muitos vilões do Homem-Aranha, incluindo Rhino e Black Cat. O filme mostra várias edições do jornal Daily Bugle, que sugerem vários personagens que podem um dia aparecer na franquia de filmes de quadrinhos conhecida como Universo Homem-Aranha da Sony.

Um desses easter eggs escondidos no filme mostra Kraven, o Caçador. Esse easter egg está sendo considerado mais do que uma simples referência, já que dá uma história de fundo sobre um personagem que já foi escalado.

Entenda a história

Um dos muitos personagens revelados nos artigos do Clarim Diário (Daily Bugle) é o Camaleão, o ameaçador mestre do disfarce da galeria de vilões do Homem-Aranha. O jornal faz referência a “A Grande Fuga do Camaleão”, apontando claramente para o personagem pelo nome. Embora isso possa parecer uma referência simples no início, parece que isso está configurando o próximo filme de Kraven, o Caçador, já que o ator Fred Hechinger já foi escalado como o Camaleão.

Dmitri Smerdyakov, também conhecido como o Camaleão, não é apenas um espião e mestre do disfarce, mas ele é o meio-irmão de Kraven, o Caçador. Embora ele ainda não tenha aparecido na franquia, este easter egg sugere que o Camaleão já está ativo no universo do Homem-Aranha da Sony. O personagem aparentemente já assumiu o manto de Camaleão, o que significa que ele pode não precisar de um longa de origem no filme Kraven o Caçador.

‘Morbius’ é o terceiro filme do Universo Homem-Aranha da Sony, depois de ‘Venom’ e ‘Venom: Tempo de carnificina’. Conta a história de origem do Dr. Michael Morbius, que ao tentar curar uma doença rara do sangue acidentalmente se transforma em um vampiro vivo.