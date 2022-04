Esses personagens começam a aparecer na segunda fase de ‘Pantanal’

Nesta terça-feira (12), “Pantanal” dará um salto em 20 anos e novas histórias se iniciam e outras ganham continuidade no remake de Bruno Luperi.

Quem chega ao remake da trama é Guta (Julia Dalavia), personagem que estuda em São Paulo e vai acabar se apaixonando pelo irmão, tema que vai levar mais polêmica para o folhetim , que vai ser exibido na faixa das 21 horas.

Tenório (Murilo Benício) e Guta (Julia Dalavia) em "Pantanal" (João Miguel Júnior/Globo)

Na trama, ela vai se apaixonar por Marcelo (Lucas Leto), que também é estreante na novela. No entanto, com o passar do tempo, ela vai descobrir, sem querer, que o amado é filho de seu pai. Depois deste momento trágico, Guta acaba se envolvendo com outros rapazes, entre eles Jove (Jesuíta Barbosa) e Tadeu (José Loreto), já que volta a morar no pantanal.

Maria Bruaca (Isabel Teixeira) em "Pantanal" (João Miguel Júnior/Globo)

O pai da estudante será o fazendeiro Tenório (Murilo Benício ), um personagem conservador e que levará ao público temas polêmicos, como machismo e preconceito. Em “Pantanal”, o personagem será casado com Maria Bruaca (Isabel Teixeira), que sofrerá muito em suas mãos.

Além do machismo dentro de casa, Tenório será um problema para alguns peões da fazenda, como Zaqueu (Silvero Pereira), que será apaixonado por Alcides (Juliano Cazarré).

Alcides (Juliano Cazarré) vira motorista de Guta em "Pantanal" (João Miguel Júnior/Globo)

Ainda sobre este núcleo da segunda fase da novela da Globo, o peão Alcides (Juliano Cazarré) é um dos personagens mais marcantes. Ele será interessado por Guta, filha de seu patrão, mas acabará se envolvendo com a esposa do fazendeiro Tenório.

Segundo a Globo, a família de Tenório será vizinha da fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira), que também terá novos personagens. Tibério (Guito), Levi (Leandro Lima) e Trindade (Gabriel Sater) chegam em “Pantanal”, substituindo os antigos peões de Zé Leôncio.

Em "Pantanal", José Leôncio (Marcos Palmeira) chega em casa com Tibério ( Guito) para apresentar à Filó (Dira Paes) (Fabio Rocha/João Miguel Júnior/Globo)

Perto dali, Juma (Alanis Guillen) segue a vida na tapera ao lado de Muda (Bella Campos). Após a morte de seus pais, Muda é a única companhia que lhe resta. Sem saber que a moça está ali para dar fim à sua vida e cumprir seu plano de “justiça”, como costuma dizer, Juma se aproxima dela e cria um afeto como se Muda fosse uma irmã. Resta saber se esse sentimento é correspondido.

Além desses, outros personagens chegam à novela no desenrolar das tramas, como Zefa (Paula Barbosa) e Zuleica (Aline Borges), Renato (Gabriel Santana) e Roberto (Cauê Campos), que fazem parte da segunda família de Tenório (Murilo Benício) e Zaquieu (Silvero Pereira).

O remake de “Pantanal” é escrito por Bruno Luperi e baseado na novela original escrita por Benedito Ruy Barbosa.

