Entenda como será a história da família Marruá na segunda fase de ‘Pantanal’

O tempo vai passar em “Pantanal” e, a partir desta terça-feira (12), alguns personagens da primeira fase do folhetim vão envelhecer e novos nomes também começam a surgir no remake da Globo. Então, é hora de entender como será a segunda fase da na família de Maria Marruá.

Com a passagem de 20 anos, muita coisa vai mudar na tapera, onde vivem Maria Marruá (Juliana Paes) e Juma (Alanis Guillen). Após a morte do marido, a mãe da protagonista de “Pantanal” será uma mulher mais isolada e amargurada.

Ela seguirá levando uma vida simples, já que não aceitou ajuda de Quim (Chico Teixeira) e Tião (Fábio Neppo), nem mesmo de Zé Leôncio, que a convida para morar em sua casa. Nesta segunda fase, a mulher-onça não confia em mais ninguém.

Juma (Allanis Guillen) e Maria Marruá (Juliana Paes) vivem nova tragédia em "Pantanal" (Globo/João Miguel Júnior)

Mas, o passado ainda ronda a vida de Maria Marruá (Juliana Paes) e, nesta terça-feira (12), Lúcio (Erom Cordeiro) e Rute/ Muda (Bella Campos) chegam na chalana de Eugênio (Almir Sater) para continuar a vingança.

No caminho para a tapera, o jagunço tenta convencer Rute a desistir e, em determinado momento, a abandona. Quando ela chega na tapera Juma Marruá (Alanis Guillen), está sozinha e é surpreendida por Maria, que, com sua arma em punho, pergunta o que ela está fazendo ali. Rute perde a fala diante do pavor que sente, engole seco e continua calada. Quem a salva dessa situação é Juma, que pede calma à mãe. Sem falar nada, Rute passa a ser chamada de Muda e, numa virada surpreendente do destino, recebe abrigo na tapera.

Porém, o clima de calmaria acaba quando Maria Marruá é vista sozinha na beira do rio e Lúcio, que está arrependido de ter abandonado Rute, aparece para matar a mulher-onça.

Maria Marruá (Juliana Paes) é morta por jagunço em "Pantanal" (Divulgação/Globo)

O rapaz luta com toda força que tem, até que no meio do embate fere Maria com sua arma. Ao escutar os disparos, Juma corre em busca da mãe, mas a encontra já sem vida. Sua dor é tão grande que até Muda, que está ao seu lado, se comove.

A partir deste momento, uma nova era se inicia em terras pantaneiras, que, assim como na primeira fase, continua sendo vigiada e guardada pelo Velho do Rio (Osmar Prado).

O remake de “Pantanal” é escrito por Bruno Luperi e baseado na novela original escrita por Benedito Ruy Barbosa, em 1990.

