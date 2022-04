Apresentador Yudi Tamashiro se casa com cantora Mila no quintal de casa. (Reprodução/Instagram)

Na tarde desta terça-feira (12), o apresentador e dançarino Yudi Tamashiro se casou em São Paulo com a cantora Mila, no quintal onde irão viver juntos no futuro. Nas redes sociais, o casal compartilhou registros da união em ambiente ao ar livre.

O casal, que já namorou anos atrás e se separou no passado, reatou o relacionamento em agosto no ano de 2021. Compartilhando de uma vida cristã, ambos postaram um texto de declaração de amor e fé.

“Nunca fez tanto sentindo postar foto compartilhada. A partir de hoje somos um em Cristo, na verdade 3: Deus, eu e você. E talvez cinco, oito ou 10, vários ‘japinhas’ correndo pela casa”, iniciou o casal nas redes sociais.

“Sim, nos casamos na obra da nossa casa. Poderíamos fazer um mega evento com milhares de celebridades, fama e outras coisas. Mas nós entendemos q Jesus é Simples e foi Ele quem nos uniu novamente”, continuaram a escrever.

“Na nossa infância, vimos vários casais se casando no quintal da casa dos pais e hoje estão velhinhos juntos. É isso o que queremos: simplicidade no AMOR puro e verdadeiro”, completaram.

A partir de hoje, nos posicionamos para pregarmos o evangelho através das nossas atitudes. ‘OBRIGADUUUUU SENHOR. ENFIM CASADOS”, finalizaram o casal de artistas.

A conversão de Yudi Tamashiro

O apresentador se converteu ao cristianismo em 2019, após passado agitado. Hoje, com 29 anos, Yudi prega o evangelho através de suas redes sociais e incentiva seguidores com palavras de ânimo.

Em entrevista para o Na Telinha, Yudi falou sobre seu processo de amadurecimento e mencionou sobre lidar com sua carreira.

“Amadureci muito! Sinto que tudo que eu passei no último ano me fez amadurecer, principalmente depois de me tornar o homem da casa e começar a gerenciar minha carreira”, contou o artista.

Casado com Mila no dia de hoje (12), o artista vive nova fase em sua vida, incluindo a fé e a esperança em seu discurso nas redes.