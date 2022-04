‘Animais Fantásticos 3’ estreia com déficit de bilheteria. Filme estreia nesta semana no Brasil

‘Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore’ produziu muita ansiedade nos fãs da saga derivada do universo de Harry Potter, mas parece que a expectativa acabou colocando muita pressão no filme. Diantes das recentes críticas negativas ao filme de sites especializados, o longa estreou fora dos Estados Unidos registrando uma bilheteria de $ 58 milhões de dólares, um valor bem inferior à estreia do filme que o precedeu na franquia.

O último filme, ‘Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald’, lançado em 2018, recebeu as piores críticas de qualquer filme do universo de Harry Potter e registrou uma arrecadação mundial de 651,3 milhões de dólares em todo o mundo. Foi o filme que menos arrecadou em bilheteria da franquia.

O terceiro longa está previsto para estrear nos Estados Unidos, no Brasil e outros países neste final de semana e mostrará novamente o magizoologista Newt Scamander (Eddie Redmayne) liderando uma equipe desorganizada enquanto eles embarcam em uma nova missão para Alvo Dumbledore (Jude Law).

A nova trama vai mostrar Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) aumentando o seu poder em meio à Segunda Guerra Mundial. Para manter a paz no mundo da magia, o professor Albus Albus Dumbledore recorre a Newt Scamander para construir uma equipe que possa impedir Grindelwald de dominar o mundo mágico.

Enquanto o futuro diretor de Hogwarts tenha escolhido ficar longe do conflito, talvez seja preciso que ele enfrente o problema de frente. A atriz brasileira Maria Fernanda Cândido interpreta Vicência Santos, uma bruxa diretora da Escola de Magia da Bruxaria de Castelobruxo.

Sabemos que a Warner Bros. tem mais dois filmes da franquia Animais Fantásticos na manga. Além disso, esta é uma franquia que foi atormentada por um grande número de controvérsias da vida real. A autora de Harry Potter, J.K Rowling, tornou-se uma figura polêmica devido a suas recentes declarações anti-trans nas redes sociais. E isso sem tocar nas confusões com a polícia envolvendo o ator Ezra Miller.

Então, para o bem dos fãs da saga, esperamos que a bilheteria de ‘Animais Fantásticos: Os segredos de Dumbledore’ justifique as filmagens dos dos próximos filmes.