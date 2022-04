Versão turbo do ‘BBB 22′ tem Lina eliminada, Eliezer líder e novo paredão

O Top 8 do “BBB 22″ está formado, mas por pouco tempo, pois uma novo paredão foi formado. Neste domingo (10), após a eliminação de Linn da Quebrada, com 77,06% dos votos, os brothers se preparam para mais uma prova do líder, que coroou Eliezer, que saiu do paredão com 15,66%. Gustavo levou 6,74%.

Ao sair da casa, pela cozinha, já que a prova do líder estava montada no jardim, Lina agradeceu pelo tempo que passou no reality show, mesmo demonstrando que não entendia os motivos que fizeram ela ser eliminada.

A famosa também se despediu das “comadres” e dos demais participantes. Arthur Aguiar agradeceu a oportunidade dada e pede para que eles consigam criar uma relação fora do jogo e finaliza dizendo que a sister é gigante.

Linn da Quebrada é eliminada do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

“Não sei se foi a forma que me expus, como me sentia. Nesse momento, não consigo entender. Foi tantas vezes ali dentro. Tô triste por ter saído, não queria ter ido embora, mas tô com coração cheio de alegria de ter vivido isso tudo”, disse a cantora para Tadeu Schmidt.

Prova de sorte define o líder "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Na prova do líder, o Top 8 do “BBB 22″ se reuniu no jardim para um jogo de sorte, onde cada um tinha que formar uma palavra específica, quem completasse seria o vencedor.

“Nessa prova, o objetivo é completar a sua palavra com as vogais que estão faltando. Na sua vez, você sobe a escada, e lança duas bolinhas. Toda vez que a bolinha cair em uma vogal que falta para a sua palavra, você pega a letra e encaixa no seu painel. Se tivermos um empate, faremos mais uma letra para cada jogador que tiver empatado, já com a palavra completa”, explicou Tadeu.

Paulo André, Natália e Gustavo no paredão do "BBB 22" (Divulgação/Globo)

Sem anjo, o Eliezer colocou Paulo André no paredão. Depois, no confessionário, Natália foi a mais votada pela casa. Por fim, ela escolheu Gustavo para a terceira vaga da berlinda.

