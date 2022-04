Temporada final de ‘Better Call Saul’ trará personagens principais de ‘Breaking Bad’

Uma das primeiras perguntas dos fãs de ‘Breaking Bad’ quando souberam da série derivada ‘Better Call Saul’ foi se os personagens principais da série original estariam no novo enredo. Bom, a boa notícia é que agora, após cinco temporadas, finalmente vamos rever Walter White e Jesse Pikman de novo. Animados? Nós sim!

A confirmação do que era um rumor há alguns meses foi confirmada pelo co-criador da série, Peter Could, que disse que os atores Bryan Cranston e Aaron Paul vão reprisar seus papéis como atores convidados da 6ª temporada de ‘Better Call Saul’.

Tanto ‘Breaking Bad’ quanto ‘Better Call Saul’ estão disponíveis na Netflix.

“Não quero estragar as coisas para o público, mas vou dizer que a primeira pergunta que tivemos quando começamos a série foi: ‘Vamos ver Walt e Jesse na série?’ Como ou as circunstâncias ou qualquer coisa, você terá que descobrir isso por si mesmo, mas devo dizer que é uma das muitas coisas que acho que você descobrirá nesta temporada”, disse Peter Could.

Veja também: Diretor de ‘Round 6′ revela os personagens que retornam na segunda temporada

A temporada final da série, como sabemos, será dividida em duas partes e a primeira estreia dia 16 de abril. Esta é, sem dúvidas, uma ótima notícia para os fãs de ‘Breaking Bad’.

‘Better Call Saul’ nasceu como spin-off da série oficial que terminou em setembro de 2013 e teve cinco temporadas. A série derivada chega ao final em 2022, com sua sexta temporada e é sobre Saul Goodman, personagem apresentado na segunda temporada de Breaking Bad como o advogado desprezível que Walt e Jesse sequestraram na tentativa de garantir que seu cliente Badger não os delatasse. Saul os ajudou e continuou a ser um personagem integral pelo resto da série.

‘Better Call Saul’ volta no tempo para mostrar a transição de Saul de um defensor público inexperiente para o personagem que conhecemos, então nunca ficou claro se Walt e Jesse teriam um lugar nesse universo.