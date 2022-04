Sem papas na língua, Lina declara: ‘Não queria que o Arthur ganhasse o BBB’

Eliminada no paredão do último domingo (10) no “BBB 22″, Lina participou nesta madrugada do “Bate-Papo BBB”, com Rafa Kalimann, e, sem papas na língua, disse que não gostaria de ver o ator Arthur Aguiar como o vencedor desta edição do reality show.

“Não queria falar que não merece, mas quem eu não queria que ganhasse esse um milhão e meio... Por tudo que você mostrou aqui, estou indo mais uma vez contra tudo, mas não queria que o Arthur ganhasse, gente. Mas tô sentindo que tá indo pra esse lugar”, declarou a atriz e cantora.

Rafa Kalimann também perguntou a ex-sister quem ela quer que saia do próximo paredão, formado logo após a sua eliminação. “Um dos meninos, ou PA ou DG... Mas prefiro falar que quero que as meninas [Natália e Jessilane] continuassem por mais tempo”, disse.

E por falar em Jessi, Lina - surpreendendo um total de zero pessoas - declarou que quer ver a amiga levando o prêmio de R$ 1,5 milhão para casa. “Vocês não esperavam por essa! Surpreendendo, hein, Brasil”, brincou.

O paredão de ontem

Lina foi eliminada com 77,06% dos votos. Ela disputava a preferência do público contra Eliezer que teve 15,66% das indicações, e Gustavo, que recebeu 6,74%.

Ao sair da casa, pela cozinha, já que a prova do líder estava montada no jardim, Lina agradeceu pelo tempo que passou no reality show.

A famosa também se despediu das “comadres” e dos demais participantes. Arthur agradeceu a oportunidade dada e pediu que eles consigam criar uma relação fora do jogo.

“Não sei se foi a forma que me expus, como me sentia. Nesse momento, não consigo entender. Foi tantas vezes ali dentro. Tô triste por ter saído, não queria ter ido embora, mas tô com coração cheio de alegria de ter vivido isso tudo”, disse a cantora para Tadeu Schmidt.