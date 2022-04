Recuperação de Rodrigo Mussi é ‘um milagre’, diz família do ex-BBB

A família de Rodrigo Mussi afirmou na noite do último domingo (10) que o quadro de saúde do ex-BBB é considerado “um milagre” por um dos médicos da equipe.

“O Rod segue estável, com boas reações neurológicas. O processo de extubação deve levar alguns dias. Um dos médicos afirmou que o caso de Rodrigo é um milagre e que sua recuperação tem sido muito boa. O Rodrigo renasceu”, disse Diogo Mussi, irmão de Rodrigo, em seus stories no Instagram.

Segundo o último boletim divulgado nas redes sociais do próprio Rodrigo Mussi, ele tem respondido bem a comandos e está recuperando aos poucos a consciência.

Nascimento de sobrinho

No último sábado (9), Diogo postou uma foto do nascimento de seu filho e aproveitou para prestar uma homenagem emocionante ao irmão internado.

“Não vejo a hora de estarmos juntos no próximo natal, com o Rafael e Rodrigo me ajudando a dar ao Luca a família que não tivemos. Amo vocês e saibam que, se depender de mim, nada de ruim acontecerá. Obrigado a todos pelo carinho, de coração! O Luca nasce, o Rodrigo renasce!”, escreveu.

O acidente

Rodrigo Mussi, de 36 anos, estava em um carro por aplicativo na madrugada de quinta-feira retrasada quando o veículo se chocou contra um caminhão na Marginal Pinheiros, na capital paulista.

O motorista disse que “provavelmente” cochilou ao volante. “Só vi o airbag na minha cara, provavelmente devo ter dado uma cochilada, sono, alguma coisa, e infelizmente teve esse acidente”, disse Kaique Reis em entrevista ao Bom Dia SP, da Globo. Ele usava cinto de segurança no momento do acidente e não se feriu.

Já o ex-brother estava sem o equipamento de proteção e sofreu múltiplas lesões, incluindo traumatismo craniano e duas fraturas expostas na perna.

O rapaz deu entrada no Hospital das Clínicas como desconhecido. Não se sabe se o ex-BBB saiu de casa sem documento de identificação ou se ele se perdeu durante o atendimento do acidente. Por isso, a família demorou para tomar conhecimento sobre o que havia acontecido.