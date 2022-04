A verdade sobre a edição dos pôsteres de ‘Doutor Estranho 2’ na Itália

A Marvel Studios precisou editar o pôster de ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’ na Itália. O segundo filme solo do super-herói da Marvel deve estrear em março mundialmente. O motivo foi um gesto de mão feito pelo personagem do ator Benedict Cumberbatch que é considerado ofensivo no país.

O longa chegará aos cinemas após o sucesso de ‘Homem-Aranha: Sem volta para casa’ e será o terceiro filme da Fase 4 da Marvel. O roteiro é escrito pelo mesmo criador da série da Marvel Studios para a Disney Plus ‘Loki’, Michael Waldron, e é sobre como o personagem-título de Benedict Cumberbatch se aprofunda em realidades conhecidas e desconhecidas enquanto explora as consequências da magia perigosa.

O pôster original mostra Stephen Strange fazendo um gesto de mão conhecido nos Estados Unidos como o símbolo do rock and roll ou, em outros países ou regiões, conhecido como “os chifres”.

Na Itália e em outros países mediterrâneos, quando os dedos estão virados para baixo e não direcionados a outra pessoa, o gesto de “mau-olhado” é usado para afastar a má sorte. No entanto, quando o gesto é apontado para cima é outra maneira de chamar alguém de “corno”. Portanto, a Marvel Studios foi forçada a editar a mão do ator. Veja abaixo.

Em ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’, os atores Benedict Wong, Rachel McAdams e Chiwetel Ejiofor reprisam seus papéis do longa de 2016. Além deles, estarão Wanda Maximoff / Feiticeira Escarlate de Elizabeth Olsen e Xochitl Gomez fazendo sua estréia no MCU como America Chavez.