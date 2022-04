Paolla Oliveira posa com camiseta com letra de música de Diogo Nogueira

“Pé na areia, caipirinha, água de coco, cervejinha”... Quem não conhece esse versinho? A atriz Paolla Oliveira aproveitou o fim de semana para escolher um look pra lá de especial.

Na postagem deste domingo (10), a famosa surgiu com uma camiseta com o famoso refrão da música “Pé na Areia”, de Diogo Nogueira.

“Quem aproveitou o fim de semana igual minha camiseta?”, perguntou Paolla, na legenda do post no Instagram.

Agradecido, Diogo deixou um comentário com emoji de coração, enquanto os fãs se derretiam pelo casal. “Um shipp que não decepciona”, escreveu uma, “Maravilhosa, já quero uma dessa, arrasa”, comentou outra.

Já outros seguidores aproveitaram para entrar na brincadeira de Paolla. “Com o frio de 3º C que tá fazendo, a caipirinha foi em casa mesmo”, declarou uma fã. “Melhor que você não [aproveitei], pois foi com o autor [da música] do lado”, disse uma quarta.

Próxima novela

Paolla Oliveira estará na próxima novela das 19h na TV Globo, “Cara e Coragem”. Ela interpretará a protagonista da história, ao lado do ator Marcelo Serrado.

As primeiras gravações foram realizadas no estado de Minas Gerais, em dois locais: no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, ao norte do estado, e em Lapinha da Serra, na Serra do Cipó.

“Cara e Coragem” entra no ar após o fim de “Quanto Mais Vida, Melhor!”, em maio. Nela, Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado) formam uma dupla de dublês publicitários.

Após serem demitidos, eles abrem um negócio no ramo. Contudo, a jornada da dupla é impactada pela morte de Clarice, personagem de Taís Araújo.

A atriz está empolgada com sua nova personagem. Nas últimas semanas, vem compartilhando diversos momentos de bastidores com seus seguidores, como quando postou uma cena de ação com Marcelo Serrado, em vídeo, e também reuniu o elenco em um momento de descontração.

