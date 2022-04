No paredão do ‘BBB 22’, Natália se vê na mira dos ‘meninos do grunge’

Após um tempo longe da berlinda, Natália Deodato foi parar no paredão do “BBB 22″ e teme ser um alvo fácil durante o jogo da discórdia, que vai acontecer nesta segunda-feira (11), durante o programa ao vivo.

Durante uma conversa na sala, após assistir ao filme “Medida Provisória”, de Lázaro Ramos, a sister conversou com Jessi sobre o andamento do jogo dentro da casa e afirmou que estava “com vontade de chorar”.

Natália começa a se preocupar com sua situação no "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Para a designer de unhas, após a saída de Linn da Quebrada, ela será apontada durante a dinâmica que acontece toda a semana: “Eu já sinto que hoje vai ser algo bem voltado para mim sabe? Estou preparando o meu emocional já”.

Em seguida, a professora de biologia ri da situação e comenta: “Eu também minha filha, hoje está sendo um dia difícil. Estou aqui só na base. Ai, chega Tadeu, chega . Hoje eu estou péssima, emocionalmente falando, vai ser um dia difícil”.

No "BBB 22", Jessilane e Natália analisam os próximos dias dentro do reality show (Reprodução/Globo)

Ao ouvir a amiga, Natália se emociona e confessa: “Hoje eu já sei que vou abrir a boca e... estou nessa vibe já, estou desgastada”.

Vale lembrar que Jessi chorou muito com a saída de Lina do “BBB 22″. Depois do programa ao vivo, onde um novo paredão foi formado, ela afirmou que estava perdida com o rumo do jogo.

Paulo André, Natália e Gustavo no paredão do "BBB 22" (Divulgação/Globo)

Já Natália chegou a pensar em sua situação, já que está na berlinda do reality show: “Depois de hoje parece que eu realmente não sei mais o que pensar. Não que eu queria que o Eli saísse, mas se fosse ele seria mais compreensível, talvez. A Lina era a pessoa mais forte desse paredão. Não me sinto tão forte. O que que vai ser de mim?”, reflete Natália.

Em seguida, Jessilane começa a chorar e é abraçada pela amiga. Emocionada, a bióloga disse: “Estou muito triste. Desculpa, Nat, mas não consigo. Eu sei que você está no Paredão, estou muito triste por isso”.

