Líder do ‘BBB 22’, Eliezer desabafa sobre o jogo: ‘Cumprindo tabela’

Eliezer, o único sobrevivente do quarto lollipop, venceu a prova do líder e acabou colocando Paulo André no paredão do “BBB 22″. Mas, mesmo seguindo no jogo, o brother parece que não está feliz com a sua trajetória dentro do reality show da Globo.

No quarto do líder da casa, o carioca estava conversando com Natália, que também está se sentindo perdida no jogo, quando a saída de Linn da Quebrada tomou conta do papo.

“Não fazia sentido nenhum para mim a Lina ser eliminada, nenhum. Não consigo nem ficar feliz por ter ficado. Eu chego a conclusão que a gente já conversou ontem, isso me dá, nem sei se é medo... Me dá um: ‘Meu Deus do céu, então o jogo está dado já, a gente está aqui só cumprindo tabela para esperar os dias para ser eliminado’”, confessou o brother.

Natália também falou que estava sentindo vários sentimentos: “Estou muito feliz por você, acho que não estou conseguindo demonstrar. Estou com quatro sentimentos: o sentimento da perda da Lina, o sentimento de alegria pela sua liderança, o meu sentimento pelo paredão e o sentimento por antecedência”.

Ao ouvir a amada, Eli tenta acalmá-la e afirma que entende que ela fique feliz e triste. Em seguida, ela afirma: “O sentimento da perda da Lina vem junto com uma surpresa muito grande, porque não imaginava. Quando ele começou a falar ‘Lina’, eu falei: ‘Não é possível’. Ele vai dar uma guinada e falar o nome de outra pessoa”.

Eliminação

Neste domingo (10),Linn da Quebrada foi eliminada do “BBB 22″, com 77,06% dos votos. Eliezer obteve 15,66% e Gustavo levou 6,74%.

Ao sair da casa, pela cozinha, já que a prova do líder estava montada no jardim, Lina agradeceu pelo tempo que passou no reality show, mesmo demonstrando que não entendia os motivos que fizeram ela ser eliminada.

“Não sei se foi a forma que me expus, como me sentia. Nesse momento, não consigo entender. Foi tantas vezes ali dentro. Tô triste por ter saído, não queria ter ido embora, mas tô com coração cheio de alegria de ter vivido isso tudo”, disse a cantora para Tadeu Schmidt.

