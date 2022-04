Juliana Paes se despede de ‘Pantanal’; confira como será a morte de Maria Marruá

A chegada da segunda fase de “Pantanal” também será marcada pela despedida de Juliana Paes, que interpreta Maria Marruá, mãe da protagonista Juma, papel de Alanis Guillen.

Após o assassinato do marido, Maria precisa encontrar forças para cuidar de sua filha sozinha. Mesmo depois de tanta tragédia, a mãe da mulher-onça vai ter um destino parecido com o do marido. Segundo o resumo da Globo, ela será assassinada, depois de viver 20 anos de tranquilidade.

Ao lado de Muda, Juma Marruá encontra sua mãe morta em "Pantanal" (Divulgação/Globo)

Tudo acontecerá com a chegada de Muda (Bella Campos) no remake de “Pantanal”. Ainda disposta a vingar a morte de seu pai, que foi morto por Gil, ela não manda seu jagunço logo de início e decide enganar a família Marruá.

Ao chegar na tapera, onde Maria e Juma vivem, a personagem será recebida com uma espingarda, que estará nas mãos da viúva. Mas, Juma terá pena e pedirá que a mãe não atire. Assim, Muda será acolhida por elas, sem que as mesmas saibam de sua verdadeira identidade.

Mesmo atendendo o pedido da filha, a personagem de Juliana Paes não vai confiar totalmente em Muda e ficará de olho aberto, mas logo será assassinada em nome dessa vingança.

Maria Marruá (Juliana Paes) é morta por jagunço em "Pantanal" (Divulgação/Globo)

Para não sujar suas mãos, Muda manda seu jagunço Lúcio (Erom Cordeiro) para finalizar a vingança. Ele chegará de surpresa quando Maria estiver no rio. Ao vê-lo, a viúva tenta se defender, mas a batalha será perdida e finalizada com um tiro certeiro por parte do assassino.

Em desespero, Juma tentará ajudar a mãe, mas será tarde demais. É a própria filha quem a enterrará, lhe restando o destino de ficar sozinha no mundo e se apaixonar por Jove (Jesuíta Barbosa), o filho de Zé Leôncio (Marcos Palmeira).

Renato Góes sai de “Pantanal”

Renato Góes marcou presença na primeira fase de “Pantanal” ao interpretar José Leôncio. No entanto, após uma passagem de tempo, o galã deixará o remake da Globo para se dedicar a outros projetos.

Sucesso em outras produções da Globo, como “Velho Chico” e “Joia Rara”, o ator já tem um novo papel para criar e, desta vez, será um vilão, chamado Tertulinho. O personagem poderá ser visto em “Mar do Sertão”, novela que ainda está sendo desenvolvida pela emissora carioca.

Irma ( Malu Rodrigues ) conversa com José Leôncio ( Renato Góes ) no "Pantanal" (Divulgação/Globo)

