Jojo Todynho e Cauã Reymond são vistos juntos mais uma vez; entenda

Neste fim de semana, Jojo Todynho não participou da “Dança dos Famosos” e aproveitou a folga nos ensaios para ir até o Vidigal, na zona sul do Rio de Janeiro, para participar de um novo projeto.

Ao lado dos atores Cauã Reymond e Jonathan Azevedo, a cantora participou de uma gravação no Vidigal,. A chegada dos famosos ao local causou uma movimentação dos moradores, que pediram autógrafos e fotos. Até o momento, não se sabe os reais motivos das filmagens por lá.

Segundo a revista Quem, a assessoria de Jojo Todynho afirmou que o projeto pertence a Cauã Reymond, mas que o nome ainda não pode ser revelado. No Instagram, o ator publicou uma foto da amiga e lhe rendeu elogios: “Estrela maior”.

Após as gravações, cauã Reymond e Jojo Todynho caminham pelo Vidigal (Reprodução/Instagram)

Para Jonathan Azevedo, a presença da funkeira na comunidade foi muito importante: “Ela para tudo. O morro parou com ela. As tias lá trás gritando ‘Jojo’. É outro patamar”, disse o ator.

Vale destacar que Jojo Todynho e Cauã Reymond viaram para Dubai, onde fizeram um trabalho juntos. Na época, a funkeira e o ator posaram para o lançamento de dois perfumes Scandal e Scandal Pour Homme, sendo o primeiro uma fragrância que exala feminilidade e sensualidade e o segundo, já conhecido pelos compradores, traz notas amadeiradas.

Jojo Todynho e Cauã Reymond em Dubai (Reprodução/Instagram)

Sobre a campanha internacional, Jojo Todynho contou: “Mamãe em Dubai com Jean Paul Gaultier e Cauã Reymond… Bangu virou? Claro ou com certeza? Viajamos para uma experiência de moda com as fragrâncias da grife francesa Jean Paul Gaultier”.

Ao todo, foram dois dias posando para a nova campanha internacional dos perfumes em Nara Desert Camp, um deserto de Dubai.

“Nem preciso dizer que a campanha ficou mara, né? Estou em choque com tudo, muito feliz e realizada! E ainda participamos da avant première, da exposição ‘Jean Paul Gaultier de A à Z’, no pavilhão da França na Expo Dubai 2020 em uma visita guiada pelo próprio estilista. Obrigada meu Deus por tudo isso e obrigada a todos sempre!!!”, contou a famosa.

