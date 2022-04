Jade Picon, Gabriel Medina e Yasmin Brunet: entenda suposto affair que já rendeu unfollow

Rumores apontam que a influenciadora Jade Picon e o surfista Gabriel Medina podem estar vivendo um romance - o que parece não ter agradado em nada a ex do rapaz, a modelo Yasmin Brunet.

As suspeitam se levantaram após Jade e Medina compartilharem imagens em suas redes sociais de um mesmo quarto de hotel.

Mais recentemente, o surfista postou uma foto usando um anel da ex-BBB. Pronto, bastou para os seguidores terem certeza de que os dois estão juntos.

Medina e jade picon deixou anel pro Medina já tava desconfiável agr tá nítido kkkkkk Medina gosta de explanar pic.twitter.com/KHvTNrSYbE — Eduardo (@Eduardo00132431) April 9, 2022

Medina com o anel da Jade pic.twitter.com/a3fEFafa4L — Viih sou 🌵🌵🌟 (@v5_vitria) April 9, 2022

Mas quem parece não estar curtindo a novidade é Yasmin, que chamou a atenção da web na última sexta-feira (8) após deixou de seguir Jade no Instagram, “coincidentemente” após os boatos ganharem força.

Os fãs do ex-casal também notaram que a modelo excluiu os comentários que tinha feito nas fotos da influenciadora.

Amores passados

Medina e Yasmin ficaram casados por cerca de dois anos. A relação chegou ao fim no início de janeiro deste ano.

Segundo alguns amigos do ex-casal, Yasmin não se conformava até poucas semanas atrás em ver que o ex-marido já estava badalando e participando de alguns eventos. A famosa também estaria chocada com o fato de que ele voltou a conviver com velhos amigos, que já não faziam mais parte da vida do surfista.

Já Jade teve um affair com Paulo André dentro da casa do “BBB 22″. Assim que foi eliminada, ela disse que não tinha intenção de continuar o relacionamento com o atleta.

Jade e PA viveram romance no 'BBB 22' Twitter (Reprodução)

A ex-sister afirmou que a distância seria um problema, mas garantiu que PA se tornaria um contatinho para o futuro. “Como um contatinho pode ser. Acho que a gente vai levar tranquilo. Ele é de outro Estado, mas sempre que a gente se encontrar, vai ser um momento bacana”, disse em conversa com Rafa Kalimann.

E por falar em PA...

Enquanto isso, PA mostra que não esqueceu Jade. Durante a festa de sábado (9), ele resolveu homenageá-la desenhando um coração ao lado do olho com um delineador, marca registrada da influencer.

Além disso, o brother deitou de tarde na cama em que a ex-BBB dormia. Saudades que fala?