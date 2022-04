Folha erra, publica matéria sobre morte da Rainha Elizabeth e internet não perdoa

Primeiro de tudo: a Rainha Elizabeth II não morreu, como divulgou a Folha de São Paulo nesta segunda-feira, 11. Inclusive, a monarca do Reino Unido fez uma aparição ao vivo hoje para inaugurar uma ala especial para tratamento de Covid-19 no Royal London Hospital, quando falou através de videochamada aos trabalhadores da saúde.

O jornal Folha de São Paulo em sua versão para internet publicou uma matéria na qual afirmava que a morte da monarca do Reino Unido teria acontecido após complicações decorrentes a Covid-19.

A Rainha Elizabeth II recebeu diagnóstico positivo para a Covid-19 em 20 de fevereiro deste ano e, desde então, vinha sendo acompanhada pelos médicos da realeza fazendo pequenas aparições e não se esforçando tanto. Um dos únicos compromissos da monarca de 95 anos foi a missa em ação de graças que fez um tributo ao príncipe Philip, seu esposo, que faleceu em abril do ano passado. O evento aconteceu no início deste mês na Abadia de Westminster, em Londres.

Durante o evento de inauguração de hoje, a Rainha compareceu por videochamada e falou pela primeira vez de forma pública sobre a Covid-19. “Isso (a Covid-19) deixa a pessoa muito cansada e exausta, não é? Essa pandemia horrível. Não é um bom resultado”, ela disse.

Textos obituários são comumente rotina nas redações de jornais. É uma prática comum que os veículos de comunicação se preparem com antecipação a eventos importantes no tocante à morte de personalidades mundialmente conhecidas.

A reportagem da Folha de São Paulo, que continha inclusive espaços a serem preenchidos com dados e informações que datavam o acontecimento, foi retirada do ar. No local, a equipe publicou o seguinte: " Devido a um erro técnico, a Folha publicou por engano, na manhã desta segunda-feira (11), um obituário da rainha Elizabeth 2ª, do Reino Unido. É de praxe no jornalismo preparar com antecedência textos acerca de cenários possíveis e/ou prováveis, como a morte de líderes mundiais, celebridades e pessoas públicas. A Folha lamenta o erro. O conteúdo foi retirado do ar”.

A repercussão nas redes sociais

Publicada a matéria, a repercussão nas redes sociais foi imensa. Isso porque, não só porque representou um erro grave, mas também porque os internautas aproveitaram para comentar o que havia acontecido. Veja alguns comentários e memes postados no Twitter nesta segunda-feira.

