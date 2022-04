Esses são os três filhos de José Leôncio no remake de ‘Pantanal’; veja a história

Na primeira fase de “Pantanal”, José Leôncio (Renato Góes) se desespera ao saber que Madeleine (Bruna Linzmeyer/Karine Teles) levou seu único filho, Jove, para o Rio de Janeiro. Mas, depois de um afastamento forçado, o personagem vai descobrir que não tem apenas um herdeiro, mas três. Confira abaixo quem são os filhos do peão, que será interpretado por Marcos Palmeira.

Jove

Jesuíta Barbosa interpreta Jove Leôncio no remake de "Pantanal" (Divulgação/Globo)

Criado longe do pai, achando que ele tinha morrido, Jove (Jesuíta Barbosa) vai descobrir toda verdade e ir atrás de um relacionamento paterno. Mas, ao chegar no pantanal, alguns problemas vão cercar o dia a dia ao lado de José Leôncio (Marcos Palmeira).

Eles ficam 20 anos sem se encontrar e, após os primeiros momentos de alegria, Jove e Zé acabam descobrindo que a distância fez com que eles vivessem em mundos diferentes.

No remake de Bruno Luperi, Jove (Jesuíta Barbosa) será um adepto do veganismo, deixando seu pai revoltado e criando muitos conflitos familiares. Mas, ele seguirá apaixonado por Juma (Alanis Guillen)

Tadeu

Ator José Loreto em cena da novela "Pantanal" (Divulgação/Globo)

Durante a primeira fase da novela, Tadeu (José Loreto) vive sem saber quem é seu pai e acaba tendo um grande carinho por Zé Leôncio, que acaba se tornando padrinho da criança.

Mas, a história ganha um novo gancho a partir da segunda fase, quando Filó (Letícia Salles/Dira Paes) revela que o peão é o verdadeiro pai do menino.

Para viver o peão, José Loreto vivenciou de perto a rotina de quem trabalha na fazenda : “Foi no Pantanal que eu aprendi a ser peão mesmo. Eu ia para a lida com eles, tomava café junto. Fui aprendendo e fazendo. No início, foi bem duro, porque não é algo natural. Está bem longe do meu universo. Saía de manhã e voltava depois do pôr do sol, lá pelas 19 horas. É um trabalho muito árduo”.

José Lucas

Irandhir Santos na segunda fase de "Pantanal" (Divulgação/Globo)

José Lucas (Irandhir Santos) será o terceiro filho descoberto por José Leôncio (Marcos Palmeira). Ele é filho da prostituta Generosa (Giovana Carneiro), que aparece no primeiro capítulo do remake e tira a virgindade do peão. Quando criança, ele foi criado pela mãe e pela avó e não é um peão, mas um caminhoneiro.

Mesmo sendo o último filho descoberto, José Lucas é o filho mais velho de Zé, que curiosamente será chamado de José Lucas de Nada, já que não sabe de quem é filho Tempos depois ele recebe o sobrenome Leôncio.

