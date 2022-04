‘Espiões Saxões’? Atriz de ‘The Last Kingdom’ pede spin-off da série

Aelswith em cena de 'The Last Kingdom' (Foto: Divulgação)

Após mais de um mês do encerramento de “The Last Kingdom”, a série de TV da Netflix segue em alta. Recentemente, uma das atrizes disse o quanto gostaria de ver mais um spin-off - além do filme, que já está sendo gravado.

Eliza Butterworth interpreta Aelswith e ela torce para a criação de uma nova série, chamada Saxon Spies (Espiões Saxões, em tradução livre). A ideia veio após o perfil oficial da série postar um vídeo com sua personagem em uma floresta, descobrindo os esquemas de Aethelhelm (Adrian Schiller).

“Esta foi literalmente uma das minhas cenas favoritas para filmar de todos os tempos! Agora precisamos de um spin-off de espionagem para Aelswith, Eadith e Aelfwynn e vamos chamá-lo de ‘Saxon Spies’”, comentou Butterworth na postagem.

E ela já deu até mesmo o elenco: “Estrelando os fenomenais Stefanie Martini, Phia Saban, Harry Anton e Luke Nunn, com direção do sensacional diretor dos últimos três episódios Anthony Philipson”.

Já imaginou?

Estreias da Netflix em abril

O destaque do mês vai para a aguardada quinta temporada da série “Elite”. A nova temporada deve repercutir os eventos traumáticos do último episódio da temporada passada, do assassinato de Armando e à hospitalização de Ari, após quase morrer afogada. Este novo ano ainda deve incluir um ator brasileiro no elenco - saiba mais.

Tem ainda a segunda parte da quarta e última temporada de “Ozark”. A série já conquistou dois prêmios do Screen Actors Guild, além de indicações ao Globo de Ouro e ao Emmy. Em fevereiro, foi a série de TV mais vista nos Estados Unidos.

Uma produção nacional entra para o catálogo, vinda do projeto “Mais Brasil na Tela”. Trata-se da série “A Sogra que te Pariu”, no estilo sitcom, estrelada pelo ator Rodrigo Sant’anna - conhecido por seus personagens no “Zorra Total”, da TV Globo.

Tem ainda as sextas temporadas de “Legends of Tomorrow” e “Better Call Saul”, a segunda temporada de “Boneca Russa” e o filme vencedor do Oscar “Bohemian Rhapsody”.

