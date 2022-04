Entenda o que aconteceu com Guzmán e Ander em ‘Elite’

A série “Elite” está de volta à Netflix - mas parte do elenco não. Alguns personagens queridos pelo público fizeram falta nesse retorno, como é o caso de Guzmán e Ander.

Interpretados pelos atores Miguel Bernardeau e Arón Piper, respectivamente, a dupla deixa o elenco da série no quinto ano. Isso acontece porque o arco deles já estava finalizado na quarta temporada, quando eles partem juntos em um mochilão pela Europa.

A saída dos personagens foi oficializada pela Netflix e também pelos próprios atores. “Um capítulo chegou ao fim, mas outro começa”, comentou Arón Piper, ao se despedir de Ander. Ele ainda disse que “chorou como um bebê” durante a gravação da última cena de seu personagem.

“Quero agradecer a todo o time de ‘Elite’, nossa equipe de produção, diretores, colegas de elenco e todos que nos ajudaram nessa jornada. Vocês sempre estarão no meu coração. Não foi fácil filmar essa série, mas foi uma experiência sensacional e muito enriquecedora”, escreveu Miguel Bernardeau em suas redes sociais.

Mas a nova temporada traz uma série de novos personagens, incluindo Gonzalo, personagem interpretado pelo brasileiro André Lamoglia.

Estreias da Netflix em abril

O destaque do mês vai para a aguardada quinta temporada da série “Elite”. Tem ainda a segunda parte da quarta e última temporada de “Ozark”. A série já conquistou dois prêmios do Screen Actors Guild, além de indicações ao Globo de Ouro e ao Emmy. Em fevereiro, foi a série de TV mais vista nos Estados Unidos.

Uma produção nacional entra para o catálogo, vinda do projeto “Mais Brasil na Tela”. Trata-se da série “A Sogra que te Pariu”, no estilo sitcom, estrelada pelo ator Rodrigo Sant’anna - conhecido por seus personagens no “Zorra Total”, da TV Globo.

Tem ainda as sextas temporadas de “Legenda of Tomorrow” e “Better Call Saul”, a segunda temporada de “Boneca Russa” e o filme vencedor do Oscar “Bohemian Rhapsody”.

Assista ao trailer da quinta temporada de “Elite”: