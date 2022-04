Entenda como será a história da família Leôncio na segunda fase de ‘Pantanal’

Irma ( Malu Rodrigues ) conversa com José Leôncio ( Renato Góes ) no "Pantanal" (Divulgação/Globo)

O tempo vai passar em “Pantanal” e, a partir desta semana, alguns personagens da primeira fase do folhetim vão envelhecer e novos nomes também começam a surgir no remake da Globo. Então, é hora de entender como será a segunda fase da na família de José Leôncio.

A mudança começou no capítulo de sexta-feira (08), quando José Leôncio, ainda interpretado por Renato Góes, vai buscar Jove (Gui Tavares) na mansão da família Novaes, mas decide que o melhor é que ele fique ao lado de Madeleine (Bruna Linzmeyer), que tentou reatar o casamento, mas levou um fora do peão.

Em "Pantanal", Irma (Malu Rodrigues), Antero (Leopoldo Pacheco) e Jove (Guilherme Tavares) (Globo/João Miguel Júnior)

Nesta segunda-feira (11), os dilemas da família Leôncio serão focados em dois momentos principais, sendo o primeiro a relação de Zé Leôncio com Filó (Letícia Salles), que revela que Tadeu (Lucas de Oliveira dos Santos) é seu filho. Já na mansão, Madeleine fala para Jove, que ainda é criança, que seu pai morreu, mentira que faz Irma (Malu Rodrigues) ir para a fazenda.

Na terça-feira (12), a segunda fase do remake de “Pantanal” começa com tudo e José Leôncio será interpretado por Marcos Palmeira, Filó por Dira Paes, José por Jesuíta Barbosa, Madeleine por Karine Teles, Irma por Camila Morgado, e Tadeu por José Loreto.

Em "Pantanal", José Leôncio ( Renato Góes ), Filó ( Letícia Salles ) e Tadeu ( Lucas Oliveira dos Santos ) José Leôncio ( Renato Góes ), Filó ( Letícia Salles ) e Tadeu ( Lucas Oliveira dos Santos ) (Globo/João Miguel Júnior)

Neste momento, 20 anos vão se passar e as famílias Novaes e Leôncio estão em momentos completamente diferentes e sem contato, por isso, pai e filho não fortalecem suas relações e a mentira de Madeleine não é desfeita.

Nos dias atuais, Jove (Jesuíta Barbosa) é um jovem que não se dá bem com a mãe, Madeleine (Karine Teles), e que tem uma relação de afeto importante com sua tia Irma (Camila Morgado). Ele não sabe sequer que é às custas do pai que mantém todos os seus caprichos de uma vida sem restrições no Rio de Janeiro.

Jesuíta Barbosa interpreta Jove Leôncio no remake de "Pantanal" (Divulgação/Globo)

Mas, o Velho do Rio (Osmar Prado), que segue protegendo a fazenda e o pantanal, fará com que o herdeiro da família Leôncio encontre José Leôncio (Marcos Palmeira).

