Diretor de ‘Round 6’ revela os personagens que retornam na segunda temporada

O criador e diretor da série ‘Round 6′, lançada no ano passado na Netflix e que foi um fenômeno mundial, Hwang Dong-hyuk, adiantou que já está preparando a segunda temporada da trama e que alguns personagens retornarão.

A informação foi revelada em primeira-mão pela Contenders Television, edição anual da revista no Paramount Studios, onde Hwang Dong-hyuk e o ator Park Hae-soo, que interpretou Cho Sang-woo na série, se juntaram ao editor de TV Peter White para falar sobre algumas das coisas que os fãs podem esperar para a 2ª temporada.

O roteirista e diretor disse que dois personagens da primeira temporada retornarão na segunda, além de um dos principais protagonistas. “Gi-hun com certeza.” Hwang revelou: “Ele estará de volta, e acredito que o Front Man também voltará”, disse o diretor.

O ator Lee Jung-jae, que interpretou Gi-hun, em Round 6, ganhou o prêmio de melhor ator no Screen Actors Guild Award por seu papel na série. Seu personagem foi o único sobrevivente dos jogos infantis mortais e termina a primeira temporada decidindo não ir ver sua filha nos Estados Unidos. Em vez disso, ele parece ter decidido acabar com os brutais jogos anuais dos quais fazia parte.

O Front Man, por outro lado, interpretado pela estrela coreana Lee Byung-hun sob a máscara, é o antagonista que liderou a organização do jogo, supervisionando tudo enquanto os 456 jogadores arriscavam suas vidas pelo incrível prêmio de mais de 45 bilhões de wons.

O retorno dos dois personagens não é surpresa, já que tivemos uma suspeita disso nos acontecimentos finais da primeira temporada. Ainda assim, trata-se da primeira confirmação oficial do diretor e criador de ‘Round 6′ sobre a segunda temporada.

“Para este projeto e em projetos futuros, é impossível não considerar a polarização política, as diferenças e dificuldades culturais, bem como as mudanças climáticas ambientais que vêm acontecendo. Serei forçado a observar e criticar e continuar a lidar com esses tópicos em projetos futuros”, disse Hwang Dong-hyuk.

‘Round 6′ foi lançada na Netflix em setembro do ano passado e se tornou a série mais vista da Netflix.