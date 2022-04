Com Jão e Gorillaz, Festival MITA divulga horários dos shows em SP e Rio

As capitais de São Paulo e Rio de Janeiro recebem, na segunda quinzena de maio, o Festival MITA (Music is the Answer). Nesta segunda-feira (11), a organização divulgou os horários dos shows.

O evento é completamente novo em ambas as cidades e mescla atrações nacionais e internacionais. A ideia é reunir nomes consagrados com expoentes da música pop em um mesmo espaço, anualmente.

O Festival MITA começa em São Paulo, nos dias 14 e 15 de maio. Passam pela capital paulista 19 artistas, incluindo um cantor surpresa, a ser revelado pela plataforma de streaming de música Deezer, uma das patrocinadoras do evento.

No fim de semana seguinte, boa parte dos artistas seguem para o Rio de Janeiro, nos dias 21 e 22 de maio. Na capital carioca também 19 artistas e o cantor surpresa da Deezer.

Marina Sena, Matuê, Luedji Luna, Day e Lucas Silveira se apresentam exclusivamente em São Paulo. Já The Kooks, Jão, Marcos Valle & Azymuth, Alice Caymmi e Maria Luiza Jobim fazem show apenas no fim de semana do Rio de Janeiro.

Os ingressos seguem à venda no site da Eventim. Os preços variam entre R$ 350 (pista meia-entrada) e R$ 1,7 mil (lounge inteira), para um dia de evento. O passaporte para duas datas custa entre R$ 600 (meia-entrada) e R$ 1,3 mil (inteira).

Em São Paulo, o Festival MITA acontece na Spark Arena (Avenida Manuel Bandeira, 500 - Vila Leopoldina), enquanto no Rio de Janeiro é realizado no Jockey Club (Praça Santos Dumont, 31 - Gávea).

Confira a programação completa do Festival MITA:

14/05 (sábado) - São Paulo

Palco Villa-Lobos

13h35 - Xênia França

15h20 - Luedji Luna

17h10 - Gilberto Gil in Concert

20h - Rüfüs du Sol

Palco Deezer

12h45 - Day convida Lucas Silveira

14h25 - Black Alien

16h15 - Marina Sena

18h35 - Tom Misch

15/05 (domingo) - São Paulo

Palco Villa-Lobos

13h35 - Letrux

15h20 - Liniker

17h10 - Two Door Cinema Club

20h - Gorillaz

Palco Deezer

12h - Artista Deezer

12h45 - Coruja BC1 convida Larissa Luz

14h25 - Heavy Baile

16h15 - Marcelo D2

18h35 - Matuê

21/05 (sábado) - Rio de Janeiro

Palco Corcovado

11h25 - Artista Deezer

12h05 - Coruja BC1 convida Larissa Luz

13h55 - Black Alien

15h55 - Heavy Baile

18h25 - The Kooks

Palco Deezer

13h - Xênia França

14h55 - Liniker

16h55 - Two Door Cinema Club

19h55 - Gorillaz

22/05 (domingo) - Rio de Janeiro

Palco Corcovado

12h05 - Alice Caymmi convida Maria Luiza Jobim

13h55 - Letrux

15h55 - Marcelo D2

18h25 - Tom Misch

Palco Deezer

13h - Marcos Valle & Azymuth

14h55 - Jão

16h55 - Gilberto Gil in Concert

19h55 - Rüfüs du Sol

