‘BBB 22′: Famosos lamentam eliminação de Lina nas redes sociais

Lina foi eliminada no paredão do último domingo no 'BBB 22' TV Globo (Reprodução)

Lina foi a 12ª eliminada do “BBB 22″ no paredão do último domingo (11), com 77,6% dos votos. Apesar da escolha popular, muitos famosos não gostaram do resultado e usaram as redes sociais para lamentar a saída da cantora e atriz, além de prestar apoio.

Confira algumas das publicações:

Então @linndaquebrada meu amor... vou tentar te explicar pq vc saiu do bbb. Sabe pq o Bolsonaro foi eleito? Não? Nem eu. Taí sua explicação. Espero ter ajudado. Beijosssssss love you — Anitta (@Anitta) April 11, 2022

Surtem sozinhos @linndaquebrada já é um sucesso, vai trabalhar tanto mas tanto e vai ganhar milhões tenho certeza!!!! — Preta Gil (@PretaGil) April 11, 2022

A @linndaquebrada não merecia sair, mas esse discurso do @tadeuschmidt merecia ser falado em horário nobre do domingo! 👏🏼👏🏼👏🏼 — Marcos Mion (@marcosmion) April 11, 2022

Lina, vc BRILHOU nesse #BBB22. O Brasil torceu SIM por uma travesti e torceu MUITO, tenha ctz disso. Sua trajetória de vitórias tá só começando. Sucesso p vc sempre, tmj ❤️‍🔥 @linndaquebrada — CLEO (@cleo) April 11, 2022

O Brasil te ama SIM @linndaquebrada ❤️ https://t.co/cg0d6i7I5D — Marina Ruy Barbosa (@mariruybarbosa) April 11, 2022

Vem brilhar mais que tudo aqui fora @linndaquebrada ❤️ Foi um privilégio “conviver” com vc nesses dias todos! — Fê Paes Leme (@FePaesLeme) April 11, 2022

Discurso emocionante

Em seu discurso de eliminação, Tadeu Schmidt, exaltou a representatividade de Lina e reforçou que a ex-sister matou preconceitos. Disse ainda que, agora, não o País inteiro não tem mais desculpa para errar o pronome ao se referir a uma travesti.

“Você disse um dia desses que sempre sonhou com a possibilidade de o Brasil torcer por alguém como você. Hoje eu pergunto: Por que o Brasil não torceria por alguém como você? Eu acredito que você conseguiu. Que as pessoas torceram por você ou contra você pelo que você fez dentro dessa casa, e só. Eu acredito que você conseguiu”, disse Tadeu.

“Por sua causa, o Brasil inteiro sabe: não tem mais desculpa para errar o pronome. É ela. Por sua causa, Lina, não tem mais desculpa para errar o artigo. É a travesti. E é travesti e não alguma palavra pejorativa. Quem é capaz de medir o quanto esses erros mexeram com as pessoas aqui fora, o quanto definiram trajetórias aí dentro?”, completou.

Por fim, o apresentador decretou: “Não foi só o Junior que você matou, Lina, você matou também um bocado de preconceitos. E para conseguir isso, Linn não teve que bradar. Ela apenas aceitou se expor, inteira, por inteiro, inteiramente. Não sei se vocês perceberam, mas hoje foi diferente. Hoje não teve suspense. Hoje era dia de dizer o que precisava ser dito. Quem sai hoje é você, Lina”.

Novo líder

Após a eliminação de Lina, os brothers tiveram de encarar mais uma prova do líder. O Top 8 do “BBB 22″ se reuniu no jardim para um jogo de sorte, onde cada um tinha que formar uma palavra específica, quem completasse seria o vencedor.

“Nessa prova, o objetivo é completar a sua palavra com as vogais que estão faltando. Na sua vez, você sobe a escada, e lança duas bolinhas. Toda vez que a bolinha cair em uma vogal que falta para a sua palavra, você pega a letra e encaixa no seu painel. Se tivermos um empate, faremos mais uma letra para cada jogador que tiver empatado, já com a palavra completa”, explicou Tadeu.

Sem anjo, o Eliezer colocou Paulo André no paredão. Depois, no confessionário, Natália foi a mais votada pela casa. Por fim, ela escolheu Gustavo para a terceira vaga da berlinda.