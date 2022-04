‘BBB 22’: Arthur Aguiar especula eliminação de Lina: ‘Sei que meus fãs votaram’

A saída de Linn da Quebrada não mexeu apenas com os famosos e fãs da cantora fora da casa, mas também com o pensamento e as emoções do Top 8 do “BBB 22″.

Após a eliminação da famosa, Arthur Aguiar começou a analisar os possíveis motivos que fizeram a sister deixar o reality show da Globo. Para ele, que voltou do quarto secreto, os seus fãs podem ter ajudado no resultado do paredão do último domingo (10).

Arthur Aguiar e Pedro Scooby conversam sobre a saída de Lina do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

O argumento do marido de Maira Cardi surgiu durante uma conversa com Pedro Scooby, onde ele questionou: “O que tu acha que culminou a saída da Lina?”, Em resposta, o surfista lembrou: “A única coisa que eu vejo foi a parada lá no início com a Nat”.

Sem entender, Arthur questionou: “Com a Nat?”. Depois, o esportista deu mais detalhes sobre o momento: “Que eu falei no Jogo da Discórdia e essa parada do DG que, na real, ela quis englobar todo mundo”.

Lina é eliminada e Eliezer vira líder no "BBB 22" (Divulgação/Globo)

Arthur Aguiar concorda, mas volta a falar do paredão falso e de sua volta para o “BBB 22″, depois de alguns dias: “A gente não sabe o que ela falou da minha volta [do Paredão Falso]. Acho, não que isso seja determinante, mas a galera que está torcendo por mim votou para ela sair também”, especulou o famoso.

“Porque era a oportunidade de tirar uma pessoa forte e que era contra mim... Sei que meus fãs, independente do programa, votaram, mas não sei se quem gostou de mim aqui votou para ela sair... Não estou dizendo que isso fez ela sair, mas contribuiu também”, explicou o ator. “Claro. A galera do Lollipop pode ter defendido o Eli”, comentou Pedro Scooby.

Eliminação

Neste domingo (10),Linn da Quebrada foi eliminada do “BBB 22″, com 77,06% dos votos. Eliezer obteve 15,66% e Gustavo levou 6,74%.

Linn da Quebrada é eliminada do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Ao sair da casa, pela cozinha, já que a prova do líder estava montada no jardim, Lina agradeceu pelo tempo que passou no reality show, mesmo demonstrando que não entendia os motivos que fizeram ela ser eliminada.

“Não sei se foi a forma que me expus, como me sentia. Nesse momento, não consigo entender. Foi tantas vezes ali dentro. Tô triste por ter saído, não queria ter ido embora, mas tô com coração cheio de alegria de ter vivido isso tudo”, disse a cantora para Tadeu Schmidt.

