Ana Maria Braga recebe Lina no ‘Mais Você' e faz promessa à ex-sister

Ana Maria Braga recebeu a cantora e atriz Lina, última eliminada do “BBB 22″, para o tradicional café da manhã no “Mais Você” desta segunda-feira (11). Após um bate-papo muito bem-humorado, a apresentadora fez uma promessa ao vivo à convidada: pular com a ex-sister na piscina.

Tudo começou quando Ana Maria questionou Lina - ou Linn da Quebrada - sobre o paredão falso, em que todos pensavam que Arthur Aguiar havia sido rejeitado pelo público quando, na verdade, o ator estava no quarto secreto só aguardando o momento de voltar à casa mais vigiada do Brasil e surpreender a todos.

A apresentadora do matinal quis saber o que passou pela cabeça de Lina assim que a verdade veio à tona, e a artista respondeu: “Senti medo. A gente acaba se questionando sobre a nossa força. Se o público decidiu, mas uma vez é um poder muito grande para o outro grupo”, disse a ex-sister, que lembrou da “vergonha” que ela e os colegas passaram ao comemorar o que imaginavam ser uma vitória na ocasião. “Eu nunca mais vou pular numa piscina, tô traumatizada. Não entro mais, ficou feíssimo pra minha carreira”, disse, em tom de brincadeira.

LEIA TAMBÉM: Sem papas na língua, Lina declara: ‘Não queria que o Arthur ganhasse o BBB’

Aos risos, Ana Maria disse que Lina ainda terá muitos motivos para “pular em piscinas”, celebrando novas conquistas e exaltando os momentos de felicidade fora do reality show. “Profetiza, Ana”, pediu Lina.

A conversa seguiu e, no encerramento do programa”, a loira soltou: “Da próxima vez que você for pular em uma piscina, eu vou estar com você. Se eu não pular junto, não me chamo Ana Maria”, prometeu, ao vivo.

Ana Maria em ‘saia justa’

Durante todo o café da manhã, Lina fez algumas perguntas e apontamentos que deixaram Ana Maria em uma ligeira “saia justa”.

A ex-sister reclamou, por exemplo, de rever as cenas nas quais ela aparece fragilizada. “Poxa Ana, obrigada. Tô vendo que você gosta mesmo de mim, só momentos legais, sensacionais, para o público ver”, disse. Ana Maria retrucou: “São momentos verdadeiros, de sentimentos seus”.

Em outra ocasião, Lina perguntou a Ana Maria se a apresentadora havia ficado orgulhosa de sua trajetória dentro da casa. A apresentadora tentou “escapar pela tangente”, dizendo que assiste ao “BBB 22″ em vários momentos do dia e que cria uma relação de respeito, amor e admiração por cada um dos participantes do reality.

Lina perguntou ainda se Ana Maria não fez campanha para que ela permanecesse no game. Ana Maria respondeu que não poderia ser parcial, uma vez que recebe todos os eliminados em seu programa.

Por fim, em uma dinâmica no “Mais Você”, a comandante do programa perguntou quem Lina considerava o exterminador da casa. A cantora deu o nome de Arthur e pediu a aprovação de Ana Maria. “Eu não estou aqui para concordar”, disse a apresentadora. Em seguida, Lina teve de elencar o maior negociador, e a escolha foi por Pedro Scooby. “Agora você concorda”, apontou Lina após comentário de Ana Maria, que brincou: “Vai sobrar pra mim”.

Look de milhões

Lina escolhe look ousado para participar de café da manhã com Ana Maria Braga Instagram (Reprodução)

Também chamou a atenção nesta manhã o look escolhido por Lina para o encontro matinal. Ana Maria Braga pediu até que a cantora se levantasse para mostrar em detalhes o visual da ex-sister. Tratava-se de um vestido super colado, com direito a luvas e estampas de réptil.

“Que espetáculo! Obrigado por ter se preparado tão lindamente”, disse Ana Maria à convidada.