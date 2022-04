Netflix cancela ‘Locke and Key’ e série deve terminar na próxima temporada

'Locke and Key' Foto: Reprodução Instagram

Certamente, uma má notícia para os fãs de ‘Locke and Key’: a Netflix cancelou a série que terminará seu enredo na terceira temporada. Isso quer dizer que somente teremos uma nova temporada, já que as duas primeiras estão disponíveis no streaming.

‘Locke and Key’ é uma série de TV baseada na série de quadrinhos original da IDW de Joe Hill e Gabriel Rodriguez. O cancelamento da série não foi algo que pegou os produtores e roteiristas de surpresa, trata-se de uma notícia que já havia sido dada a eles, segundo informações do site especializado Movie Web.

Esse planejamento permitiu aos roteiristas que criassem um final adequado para a série e estava de acordo com o que a equipe criativa tinha em mente desde o princípio. Quando a Netflix abordou a equipe de ‘Locke & Key’ sobre fazer três temporadas no total, funcionou perfeitamente, pois foi assim que a série foi concebida desde o início.

“Uma vez que começamos a trabalhar na série, sentimos que três temporadas eram a duração ideal para levar a história da família Locke e suas aventuras em Keyhouse a uma conclusão satisfatória”, disseram os showrunners da série Carlton Cuse e Meredith Averill em um comunicado.

“Como contadores de histórias, somos gratos por termos tido a oportunidade de contar nossa versão da incrível história de Joe Hill e Gabriel Rodriguez exatamente do jeito que queríamos. Estamos mantendo as chaves mágicas, no entanto, para nosso uso pessoal”, finalizaram os dois.

‘Locke and Key’ é sobre três irmãos que se mudam com sua mãe para a propriedade da família do patriarca da família, que foi assassinado. Logo, eles descobrem chaves mágicas que desbloqueiam poderes e segredos.

Ainda de acordo com as informações do site Movie Web, a equipe de produção da série está atualmente trabalhando no encerramento dos oito episódios da 3ª temporada de pós-produção.

A segunda temporada foi anunciada oficialmente em 2020, após a estreia original do programa em fevereiro daquele ano. A segunda temporada, que foi filmada consecutivamente com a terceira temporada, estreou em outubro de 2021 na Netflix.

O elenco principal da terceira temporada inclui Darby Stanchfield, Connor Jessup, Emilia Jones, Jackson Robert Scott, Brendan Hines, Sherri Saum, Kevin Durand e Coby Bird.

A terceira temporada deve chegar ainda neste ano ao catálogo da Netlix.