Juma e Jove estão chegando em ‘Pantanal’; veja quando estreia a segunda fase

A saga de Juma Marruá (Alanis Guillen) e Jove Leôncio (Jesuíta Barbosa) vai começar em “Pantanal”. Após uma passagem no tempo e a morte de Gil (Enrique Diaz) e Maria Marruá (Juliana Paes), a novela terá novos personagens e vai envelhecer outros.

A partir desta terça-feira (12), o remake vai começar uma nova etapa e Juma vai crescer e aprenderá a arte da caça e, ainda, vai mostrar que não depende de ninguém para viver na região.

Acostumada a viver sozinha, a mulher-onça da nova fase da novela “Pantanal” vai acabar se apaixonando por Jove (Jesuíta Barbosa), filho de José Leôncio (Marcos Palmeira). O encontro dos dois será armado pelo Velho do Rio (Osmar Prado), que traz o rapaz ferido para sua tapera, que fica em uma parte da fazenda.

Alanis Guillen vive Juma Marruá em "Pantanal" (João Miguel Júnior/Globo)

A filha de Maria Marruá (Juliana Paes), a personagem será uma mulher-onça, como a mãe, e esse poder especial vai mexer com muitos personagens do remake.

Antes de estrear na produção de Bruno Luperi, Alanis, que vive a protagonista, deixa claro que não será uma cópia da Juma original: “São atores, corpos, época, Brasil, um Pantanal diferentes. No caminho procuro não me manter presa ao que foi, mas procuro ser fiel à novela, que é atemporal”.

Jesuíta Barbosa interpreta Jove Leôncio no remake de "Pantanal" (Divulgação/Globo)

Jove (Jesuíta Barbosa), por sua vez, chega no remake de “Pantanal”, em busca de um relacionamento com seu pai, José Leôncio (Marcos Palmeira), após 20 anos sem contato.

Como Jove de 1990, interpretado por Marcos Winter, o personagem foi um menino criado na cidade do Rio de Janeiro, mas, na versão de Jesuíta Barbosa, ele será um adepto do veganismo, deixando seu pai revoltado e criando muitos conflitos familiares. Já na novela da TV Manchete, os problemas entre pai e filho envolviam a educação do jovem, que seguia a etiqueta à mesa e falava de uma forma mais culta, hábitos contrastantes ao fazendeiro.

“Pantanal” é escrita por Bruno Luperi, baseada na novela original escrita por Benedito Ruy Barbosa.

