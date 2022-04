Focada na dieta, funkeira Jojo Todynho faz pedido inesperado aos fãs

Jojo Todynho com o look da "Dança dos Famosos" (Reprodução/Instagram)

Jojo Todynho, sucesso na “Dança dos Famosos”, já revelou que está focada em voltar ao seu peso e para isso, a famosa retornou aos exercícios físicos e, também, procurou ajuda de uma nutricionista, mas acabou sendo surpreendida pela profissional.

Segundo a famosa, ela está enfrentando uma dieta bastante restrita e, desta forma, alguns alimentos comuns na alimentação da funkeira foram proibidos, como o suco de laranja.

Por isso, Jojo foi às redes sociais para fazer um apelo aos fãs. Nos stories do Instagram, ela disse: “Eu quero pedir um favorzão para vocês. Subam a hashtag ‘libera o suco de laranja para Jojo’ ou ‘libera laranja pra Jojo’, lá na terceira foto da Renata [nutricionista]”, começou a artista.

Sempre lidando com as situações com muito bom humor, em seguida, a funkeira disse que estava sendo “silenciada” pela profissional: “Ela me botou numa dieta que eu não posso tomar suco. Ela me proibiu de tomar suco de laranja, só posso comer a fruta. Tô revoltada”, disse Jojo Todynho.

No final, a movimentação da famosa fez com que ela conseguisse a liberação da nutricionista para tomar suco de laranja.

No começo de março, Jojo Todynho disse aos seus seguidores que estava voltando para a academia e que o objetivo era melhorar a saúde. Além disso, ela disse, em em uma série de vídeos publicados no Instagram, que o foco era ficar mais perto de seu antigo corpo.

“A Jojo de 2016 vai voltar! Aquele corpão, barriguinha de Lipostabil (medicação que diminui gordura localizada). Só não vou mais tomar nenhum anabolizante, porque eu tomava, tá gente?”, começou a apresentadora do Multishow.

A famosa disse também que não era uma mulher gorda, mas que o uso de remédios acabou mudando o seu corpo. “Por isso que estou desse tamanho. Eu nunca fui gorda não. Eu tomava anabolizante, já apliquei um monte de mer**. Tomava meu negocinho, quando cheguei no negocinho de corpo, achei que eu estava ótima, e eu ó... Agora eu vou voltar com tudo. Linda, no natural”.

