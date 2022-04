Entenda por que o final da série ‘Ninguém pode saber’ não é o mesmo do livro

Não podemos negar que muitos das melhores séries e filmes vieram na verdade de adaptações de livros. Transferir uma história escrita para as telas não é tarefa fácil e exige muito trabalho para adequar toda uma dinâmica muitas vezes longa para um tempo que é mais limitado.

‘Ninguém pode saber’, série lançada no mês passado no catálogo da Netflix, é inspirada no livro homônimo da escritora americana Karin Slaughter. A série ficou a cargo de Charlotte Stoudt, produtora também de ‘Homeland’ e ‘House of Cards’ e conta a busca de Andy (Bella Heathcote) por respostas sobre o passado sombrio de Laura, sua mãe (Toni Collette).

A adaptação para a televisão consegue manter a integridade da história, ao mesmo tempo em que apresenta novos personagens, enredos, além de um final que dá uma reviravolta que nos leva a pensar se haverá uma segunda temporada ou não.

Bella disse exclusivamente ao E! Notícias que ela “adoraria fazer”, quando perguntada se estaria aberta à proposta de uma próxima temporada. “Querido Deus, por favor”, disse ela, revelando que Karin “já escreveu uma sequência”. Toni Collette também espera continuar. “Quero dizer, as oportunidades são definitivamente construídas no final do show”, explicou a atriz. “Parece que pode continuar, mas vamos ver!”, revelou ela.

Embora os espectadores encontrem algumas diferenças visíveis entre a adaptação para as telas entre a série da Netflix ‘Ninguém pode saber’ e o romance de mesmo nome, de Karin Slaughter, o enredo envolvente do seriado permanece fiel ao livro em sua maior parte.

Então, qual seria a grande exceção? Justamente o fim da história. No livro de Slaughter, a dupla Laura (Toni Collette) e Andrea (Bella Heathcote) tem a possibilidade de se desfazer do passado e seguir em frente com suas próprias vidas, enquanto que na série, as duas são apresentadas a um novo elemento. A série termina com Laura, em particular, tendo uma razão totalmente nova para continuar se protegendo e olhando para trás.