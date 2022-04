‘The Crown’: Aqui estão os novos atores da quinta temporada

'The Crown'. Foto: Reprodução

As últimas notícias sobre o elenco de ‘The Crown’ acabaram por deixar todos mais ansiosos pela 5a temporada que chega à plataforma da Netflix em 5 de novembro. Sabemos que a série da Netflix muda o elenco a cada duas temporadas, para evitar que os atores usem artifícios para interpretar seus personagens na velhice. Por isso, sempre haverão novos rostos.

Imelda Staunton, que muitos reconhecerão como Dolores Umbridge, professora de Harry Potter, interpretará a rainha, substituindo Olivia Colman. Lembrando que na quarta temporada, a rainha não conseguia entender seu filho, o príncipe Charles, querendo se separar de Diana e ratificando seu comportamento como egoísta.

Já o príncipe Philip, que passará a ser interpretado por Jonathan Pryce, que substitui Tobias Menzies. Na temporada anterior, vimos um lado um pouco mais sensível do duque de Edimburgo, porém a partir da declaração de Diana sobre suas pretensões de separação de Charles, ele se torna inflexível.

O papel da princesa Margaret fica a cargo de Lesley Manville, em substituição a Helena Bonham Carter. Ela é a única irmã da Rainha e, na quarta temporada, continuou a lutar com seu propósito na família real, embora ela tenha tentado se aproximar mais da irmã, a maioridade de seu sobrinho mais novo, o príncipe Edward, apenas a afastou ainda mais. Ela havia começado terapia, devido à sua saúde mental. Vamos torcer para esta quinta temporada.

Como sabemos, a quinta temporada deve se centrar nos acontecimentos da década de 1990, mostrando o conturbado fim do casamento de Lady Di com o príncipe Charles. Diana será representada por Elizabeth Debicki, que substitui a ganhadora do Golden Globe 2021 Emma Corrin.

O ator Dominic West é o substituto de Josh O’Connor como o príncipe Charles e a atriz Olivia Williams vai substituir a premiada Emerald Fennell, que interpretou Camilla Parker Bowles nas terceira e quarta temporadas.

A atriz de ‘Emily em Paris’ Philippine Leroy-Beaulieu será uma das estrelas da nova temporada de ‘The Crown’. Ela interpretará Monique Ritz, viúva do hoteleiro Charles Ritz. É um papel pequeno, mas muito relevante, isso porque após a morte do marido, Monique Ritz vendeu o Hotel Ritz em Paris para Dodi Fayed, que namorou brevemente a princesa Diana pouco antes de sua morte.

O ator Khalid Abdalla foi escalado como Dodi Fayed, o produtor de filmes egípcio e filho de Mohamed Al Fayed (interpretado na série de Salim Daw) que era o parceiro romântico de Diana quando ambos morreram em 1997. Abdalla aparecerá ao lado de Elizabeth Debicki na quinta temporada de ‘The Crown’.

Ainda não há informações oficiais sobre os atores que terão os papéis de príncipe William, príncipe Harry, princesa Anne, príncipe Andrew, príncipe Edward e outros personagens que provavelmente estarão na nova trama.