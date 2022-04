Tatuador de Johnny Depp e de outros famosos é baleado no Rio de Janeiro

Tatuador de Johnny Depp e outros famosos é baleado no Rio de Janeiro. (Reprodução)

Nesta quarta-feira (6), o escritor e tatuador Jonathan Dowling Shaw, 68, foi abordado por dois homens em uma moto, enquanto estava com a ex-mulher Vera de Arruda Perrone, 60. Os dois estavam próximo aos Arcos da Lapa, na Região Central do Rio de Janeiro. Informações são do GLOBO.

Os suspeitos dispararam contra o casal de estrangeiros e levaram em torno de R$ 200 que estavam nos bolsos das vítimas. O tatuador havia trocado o dinheiro em uma casa de câmbio do bairro. Contudo, quando o crime ocorreu, o valor já havia sido depositado em uma agência bancária.

O escritor, baleado na perna, foi encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar e está se recuperando dos ferimentos.

Veja mais: Atriz de ‘Jogos Vorazes’ persegue homem que agredia cachorro e conta como ajudou o animal

Para o GLOBO, o delegado Bruno Gilaberte, titular da 5º DP (Mem de Sá), relatou que um inquérito de investigação contra o roubo a Jonathan Dowling Shaw e Vera de Arruda Perrone foi aberto.

O trabalho de Jonathan Dowling Shaw

Shaw fundou a Fun City Tattoo em 1976, a loja de tatuagem mais antiga de Nova York. Um de seus clientes foi a estrela de cinema Johnny Depp, que protagonizou o famoso personagem Capitão Jack Sparrow, de ‘Piratas do Caribe’.

Além de Johnny Depp, Shaw também tatuou o músico Iggy Pop, o cantor e guitarrista Max Cavalera – da banda ‘Sepultura’ –, o ator Jim Jarmusch e a modelo britânica Kate Moss.

Na década de 1980, o tatuador fundou a primeira revista exclusivamente dedicada a tatuagens, International Tattoo Art.

Ao lado de Johnny Depp, Iggy Pop e Jim Jarmusch, Shaw fundou o Death Is Certain Club, local para compartilhar os momentos de amizade do grupo, onde os membros recebiam um anel e tatuagem combinando.

Após cinco anos da legalização da tatuagem, Shaw vendeu a Fun City em 2002 e passou a se concentrar na escrita.

Depois de 28 anos tatuando, o escritor veio ao Rio e escreveu seu primeiro romance em 2008: ‘Narcisa: Nossa Senhora das Cinzas’. Já em 2017, Shaw publicou o livro ‘Confissões de um Tatuador’.