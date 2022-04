Linn da Quebrada, Eliezer, Gustavo formam o paredão triplo do ‘BBB 22’

Lina, Eliezer e Gustavo estão no paredão que vai definir o Top 8 do "BBB 22" (Reprodução)

Depois de competirem em uma prova do anjo, os brothers e sisters foram convocados por Tadeu Schmidt para formar o paredão que vai definir o Top 8 do “BBB 22″. Sem prova bate-volta, Linn da Quebrada, Eliezer e Gustavo vão disputar a preferência do público.

Nesta sexta-feira (08), a dinâmica começou sem surpresa, com Pedro Scooby, o anjo da semana, salvando Paulo André, que foi duas semanas seguidas para o paredão e, depois, o líder Douglas Silva indicando Lina.

Em seguida, Tadeu mandou todos para o quarto lollipop, onde aguardaram para votar no confessionário de uma maneira diferente: eles deveriam salvar um participante do paredão, ao invés de eliminar. O menos votado iria para o paredão e Eliezer, não foi salvo por ninguém e acabou na berlinda. Por fim, o brother puxou Gustavo.

Anjo surfista

Pedro Scooby venceu a prova do anjo, que aconteceu nesta sexta-feira (08). Na dinâmica, as duplas duelaram em um circuito cheio de desafios e apenas um deles seguiu.

Pedro Scooby vence prova do anjo do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Na primeira fase eles tinham que acertar diversas argolas em seis pinos. Na segunda, era preciso procurar um objeto em nichos e, na última, eles foram desafiados a encaixar uma série de engrenagens.

O round final foi decidido entre Scooby e Arthur, deixando os meninos do quarto grunge mais tranquilos. Douglas Silva não participou da prova do anjo por ser o líder.

DG na liderança

Douglas Silva conquistou a liderança do “BBB 22″. O ator precisou passar por oito etapas para conquistar o cargo mais importante do reality show, além de uma vaga no Top 8, que será verdadeiro. Ele ganhou ainda R$ 10 mil.

Douglas Silva é o líder do "BBB 22" (Divulgação/Globo)

Em um jogo da memória, os brothers e sisters tinham quatro cards diferentes e tinham que acertar onde estavam em um painel gigante: “É com esses cards que vocês vão jogar”, avisou Tadeu Schmidt.

Antes de caminharem para o jardim, onde a prova foi realizada, eles fizeram o sorteio da ordem na sala e a ordem ficou: Douglas Silva, Gustavo, Arthur Aguiar, Jessilane, Paulo André, Natália, Linn da Quebrada, Pedro Scooby e Eliezer.

