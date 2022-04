Jojo Todynho passa perrengue em seu apartamento e desabafa com os seus fãs

Recentemente, Jojo Todynho disse que até o fim do ano poderia engravidar e que sua casa era muito grande apenas para ela e o marido. No entanto, nesta semana, a famosa contou aos fãs que passou por um perrengue e desabafou.

Nas redes sociais, a funkeira, que está no elenco da “Dança dos Famosos”, contou aos fãs que não está conseguindo dormir direito por causa de Bradock, seu cachorro, que está tendo um temperamento um pouco difícil de lidar.

Jojo Todynho e Lucas Souza estão casados desde o início de 2022 (Reprodução/Instagram)

“Bom dia, meus amores! O Braddock [cachorro] está demais, todo dia de manhã ele uiva muito. Eu vou ter que castrar ele, pois deve ter alguma cachorra por aqui, pelo condomínio”, começou a famosa, que contou ainda que ele pode sentir o cheiro até dois quilômetros de distância.

De acordo com Jojo Todynho, seu pet está sofrendo muito: “De manhã é um desespero. No sábado [passado] o Lucas levou ele lá embaixo, achamos que ele tinha alguma coisa”.

Mas, mesmo com os perrengues que tem passado, a funkeira afirmou que é muito feliz com Braddock, que completou 10 meses de vida: “Eu sou muito feliz por ter meu cachorro e pelos profissionais que cuidam dele. Ele tá lá na escola”.

TBT afrontoso?

Jojo Todynho usou as redes sociais para falar sobre superação. No Instagram, a famosa postou um vídeo andando pelas ruas de Paris e escreveu na legenda: “Nascida no sacrifício, criada no desespero, vencendo sem pisar em ninguém. #tbtforadodia”. Ela ainda assinou com o seu nome de batismo: Jordana Gleise.

A resposta foi aplaudida pelos seguidores da atual competidora da “Dança dos Famosos”. Nos comentários, uma fã escreveu: “Uma mulher de milhões”, elogiando a trajetória da dona do hit “Que Tiro Foi Esse”. Uma segunda destacou: “Sempre dando o nome”, querendo dizer que Jojo não se esconde atrás da fama.

Já uma terceira admiradora do trabalho da famosa disse: “Glória a Deus Jojo. Que Deus te abençoe mais e muito sucesso, saúde e paz. Você merece esse sucesso todo e muito mais”.

