IMS Paulista abre retrospectiva do fotógrafo japonês Daido Moriyama

Com mais de 250 obras e publicações em exposição, o Instituto Moreira Salles da Avenida Paulista (IMS Paulista), inaugura a partir deste sábado (9) a primeira grande retrospectiva do fotógrafo japonês Daido Moriyama na América Latina. Ele é um dos principais nomes da fotografia contemporânea mundial e a mostra confirma seu legado para a história da fotografia.

A exposição apresenta várias fases da trajetória do fotógrafo, marcada pela experimentação visual, o registro das cidades e a reflexão sobre o papel da fotografia. Ela percorre desde o interesse do fotógrafo pelo teatro experimental e sua documentação das cidades até os trabalhos contestadores dos anos 70. A curadoria é de Thyago Nogueira.

Daido Moriyama (1938) começou a fotografar para jornais e revistas de grande circulação em 1961, em Tóquio, e ficou conhecido por fotos em preto e branco, granuladas e de alto contraste, feitas com câmeras pequenas.

A retrospectiva ocupa dois andares do IMS Paulista. Além das fotografias emolduradas, a mostra apresenta revistas e livros. No primeiro andar estão os trabalhos feitos nas décadas de 60 e 70. Entre os destaques desse andar está o livro Adeus, fotografia (1972), uma coletânea de imagens feitas de negativos rasurados, riscados e inutilizados e que completa 50 anos em 2022.

No segundo andar, a mostra apresenta trabalhos dos anos 80. Entre as obras estão as famosas séries Luz e Sombra e Memórias de um Cão, publicadas entre 1982 e 1983. “As duas séries abrem as trilhas que determinam toda a produção de Moriyama. De um lado, o encantamento com a beleza singela e palpável do mundo, encontrada nas caminhadas diárias. De outro, a compreensão de que sua fotografia nascia do encontro entre as paisagens da memória e as cenas da cidade, numa busca incessante, celebrada pela câmera fotográfica”, disse o curador da mostra, em texto de divulgação. Nesse andar também será possível ver fotos feitas por ele em viagem à capital paulista, em 2007.

A partir de projeções ainda será possível apreciar o arquivo completo da revista Record, seu diário pessoal, iniciado em 1972 e que chega à 50ª edição em 2022.

A mostra foi concebida em parceria com a Daido Moriyama Photo Foundation. Conta com o apoio da Fundação Japão e consultoria dos pesquisadores japoneses Yutaka Kambayashi, Satoshi Machiguchi e Kazuya Kimura, entre outros.

A entrada no IMS Paulista é gratuita, mas é preciso apresentar comprovante de vacinação. A exposição poderá ser vista até 14 de agosto. Mais informações podem ser obtidas no site do instituto.