Ex-BBB Rodrigo Mussi abre os olhos e apresenta sinais de consciência, segundo boletim médico compartilhado por equipe

Na noite desta sexta-feira (8), o ex-BBB Rodrigo Mussi apresentou uma melhora no seu quadro de saúde, de acordo com nota oficial publicada por seus administradores em perfil no Instagram.

Segundo nota, o pulmão do rapaz está mais forte e começando a trabalhar sozinho, além de seus olhos já terem sido abertos e apresentou sinais mais firmes de consciência.

Veja mais: Tristeza dupla: Mãe de Marília Mendonça se encontra com pai de Cristiano Araújo e emociona seguidores

Em postagem nas redes sociais da a atualização do Boletim Médico, a nota diz:

“Rodrigo Mussi abriu os dois olhos e apresentou sinais mais firmes de consciência! O pulmão está mais forte e começando a conseguir trabalhar sozinho! Está agitado, se mexendo bastante e com um amor genuíno pela vida e lutando muito, com muita força! A família agradece imensamente todo o apoio e sentem que está fazendo toda a diferença!”

O acidente

Na semana passada, o ex-participante do ‘BBB 22′, Rodrigo Mussi, sofreu um acidente de carro em São Paulo. O rapaz teve traumatismo craniano e diversas fraturas pelo corpo.

O ex-BBB estava no veículo sem o cinto de segurança no banco de trás. O motorista do carro, que foi solicitado por aplicativo, teria cochilado no volante, ocasionando o acidente.

Na quarta-feira do dia 30 de março, Rodrigo acompanhava o jogo do São Paulo contra o Palmeiras no Morumbi. Após a partida que ocasionou na vitória do São Paulo, o rapaz seguiu para Osasco, na Grande São Paulo, em destino a um condomínio.

O motorista do carro contou que cochilou no volante e bateu na traseira de um caminhão. O ex-participante do ‘BBB 22′, que estava sem o sinto de segurança alocado no banco traseiro, teria sido lançado para frente.

Encaminhado ao Hospital das Clínicas, Rodrigo teve uma parada cardiorrespiratória, além de traumatismo craniano, fratura e ferimento nas pernas, e lesão na coluna.

Desde então, a equipe do rapaz tem atualizado o quadro de Rodrigo em suas redes sociais.