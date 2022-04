Esses ex-BBBs não levaram o prêmio, mas fizeram fortuna com conteúdo adulto

O “BBB 22″ está chegando ao fim e, em breve, o público vai conhecer quem vai levar para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão. Mas, como já sabemos, o prêmio é para apenas um dos 22 participantes que entraram no reality show, os demais terão que buscar outras maneiras de fazer fortuna após o fim do programa.

Desde que o “Big Brother Brasil” existe, anônimos e famosos (desde a 20ª temporada) entram na casa para, além do prêmio milionário, conquistar a fama e trabalhos na TV e web e, a partir, deste ideal, alguns seguem fazendo novelas, como Grazi Massafera, outros apresentando programas, como Sabrina Sato, e alguns optam por trabalhar com conteúdo adulto.

Confira abaixo a lista com três ex-BBBs que não levaram o prêmio de R$ 1,5 milhão, mas faturam alto vendendo fotos e vídeos 18+ em sites e redes sociais.

Hadson Hadballa

Hadson Hadballa participou do "BBB 20" e faz sucesso na web (Reprodução)

Ex-participante do “BBB 22″, a primeira com famosos e anônimos juntos, Hadson Hadballa é dos nomes mais conhecidos de sua temporada.

Ao deixar o reality show da Globo, o anônimo sentiu o gostinho da fama ao ver o número de seguidores subir nas redes sociais. Mas, com a pandemia da covid-19 em curso, ele não participou de eventos VIPs e acabou vendo na internet um jeito de fazer dinheiro.

Atualmente, o ex-BBB está na plataforma Privacy, onde vende vídeos e fotos exclusivos para fãs. Segundo ele, o app brasileiro é uma forma menos burocrática que as versões estrangeiras.

Lucas Gallina

Do "BBB 20", Lucas Gallina posa sem camisa nas redes sociais (Reprodução)

Outro participante da 20ª temporada do “BBB” que também vende conteúdo adulto em plataformas online é Lucas Gallina, que foi aliado de Hadson durante sua permanência no reality show da Globo.

Segundo o ex-anônimo, a entrada em plataformas voltadas para o público 18+ é foi um pedido do público. Lucas começou a vender fotos e vídeos exclusivos após passar um período de reclusão e longe das redes sociais.

Jaqueline Khury

Jaqueline Khury deixou a TV e trabalha em plataformas digitais (Reprodução)

Indo para os primórdios do “Big Brother Brasil”, Jaque Khury, que participou da 8ª temporada do reality show, também está no Privacy.

Após participar de novelas, peças de teatro e programas de TV, como o “Pânico” (RedeTV!) e “Legendários” (Record TV) a famosa aderiu à plataforma, onde vende fotos e faz entrevistas, além de interagir com os fãs que compram seu conteúdo.

