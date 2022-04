Entenda por que o ator Renato Góes não deixou o elenco de ‘Pantanal’

Renato Góes marcou presença na primeira fase de “Pantanal” ao interpretar José Leôncio. No entanto, após uma passagem de tempo, o galã deixará o remake da Globo para se dedicar a outros projetos.

Sucesso em outras produções da Globo, como “Velho Chico” e “Joia Rara”, o ator já tem um novo papel para criar e, desta vez, será um vilão, chamado Tertulinho. O personagem poderá ser visto em “Mar do Sertão”, novela que ainda está sendo desenvolvida pela emissora carioca.

Renato Góes e Marcos Palmeira interpretam José Leôncio em "Panatal" (Globo/João Miguel Júnior)

Na trama de Mario Teixeira, o pernambucano será casado com a protagonista Candoca (Isadora Cruz) durante a segunda fase do folhetim. Mas, o vilão também fará parte de um triângulo amoroso entre a esposa e Zé Paulino (Romulo Estrela), personagem que é dado como morto no começo da novela, mas estará vivo. Desta forma, o casamento do personagem de Renato não valerá de nada.

Da mesma forma que o remake de “Pantanal”, a nova produção da Globo, que deve ser exibida no horário das 18 horas, será dividida em duas fases, sendo a primeira curta e a segunda após 10 anos do início da novela.

A fazenda de José Leôncio vai "pegar fogo" na primeira fase do remake da novela "Pantanal", da Globo (Reprodução/Globo)

Com colaboração de Carol Santos, Dino Cantelli, Luciana Pessanha e Marcos Lazarini, a trama traz em seu enredo principal o acerto de contas entre os personagens de Renato Góes e Romulo Estrela.

Já o autor declara que “a novela representa a seca infindável do sertão, as péssimas condições de vida que o povo carente está condenado e as heranças políticas de dinastias familiares que se perpetuam, principalmente nas pequenas cidades do Norte e Nordeste brasileiros”.

Audiência de ‘Pantanal’

Desde que estreou no horário nobre da Globo, a novela elevou os índices de audiência da emissora carioca. Nesta semana, ao exibir a cena onde Maria Marruá (Juliana Paes) vira uma onça, a trama de Bruno Luperi chegou a marcar 30.2 pontos na Grande São Paulo, se consolidando como líder no horário.

Almir Sater e Renato Góes nos bastidores do remake de "Pantanal" (Divulgação/Globo)

Durante a exibição da novela, o SBT registrou 9.9 de audiência. Já a novela “Jesus”, na Record TV, marcou 5 pontos na Grande São Paulo. O remake da novela “Pantanal” é baseado no texto original de Benedito Ruy Barbosa, de 1990.

