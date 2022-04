Conheça Fabio Caniatto, ator que dá vida ao ‘novo Louro José'

Fabio Caniatto interpreta o filho do Louro José no 'Mais Você' Instagram (Reprodução)

O ator Fabio Caniatto é o responsável por dar vida ao Lourinho, o “novo Louro José”, no programa “Mais Você”. Com a morte de Tom Veiga em 2020, que esteve ao lado de Ana Maria Braga por mais de duas décadas, a ideia era trazer um personagem que não substituísse o original, mas que mantivesse sua memória preservada e respeitada.

Muitas reuniões com a equipe foram feitas até que se chegasse à conclusão: apresentar o novo boneco como sendo filho do Louro José, “neto” de Ana Maria.

Filho do Louro José terá de fazer DNA Andreia Stefaneli/Globo (Divulgação)

A primeira aparição da “ave” aconteceu na terça-feira passada (5). Na ocasião, o repórter Fabrício Bataglini interagiu com o boneco na portaria da TV Globo. O mascote chegou dizendo que queria conhecer a “avó”. “Eu estou sem documento. Vim de longe, voando. Preciso falar com a minha avó, Ana Maria Braga! Sou filho do Louro José e a minha mãe me disse que a Ana Maria Braga é a minha avó.”

Ana Maria não conteve as lágrimas ao ver, mesmo que por vídeo, o boneco. “É uma lembrança importante na minha vida. Fabrício, fala com ele aí, tenta saber mais alguma coisa e diz que a gente não pode receber a pessoa assim. É uma empresa grande, tem que tomar vacina, fazer um bando de coisa”, disse.

'Filho’ de Louro José aparece no 'Mais Você' e arranca lágrimas de Ana Maria TV Globo (Reprodução)

A apresentadora solicitou, então que o suposto neto resolvesse toda a burocracia pendente e voltasse na quarta-feira (6). “Quero ver de perto. Pelo vídeo, já dá para reparar que ele é menor que o Louro José”, afirmou.

Já no estúdio, o Lourinho passou por mais uma provar de fogo: teve de se submeter a um teste de DNA para “provar” que é mesmo filho de Louro José.

“Vamos fazer o seguinte: para redimir qualquer problema ou mal-entendido, eu resolvi que a gente deve pedir um exame de DNA para acabar com essa dúvida, porque aí não vai ter problema nenhum. Vamos comparar o seu DNA com o do seu pai”, disse Ana Maria na última quinta-feira (7).

Quem é Fabio Caniatto afinal?

Fabio Caniatto tem mais de 10 anos de experiência como ator e já atuou na série infantil “Que Monstro Te Mordeu?”, além de ter manipulado os bonecos da série “Tá Certo?”, ambas exibidas na TV Cultura.

Fabio Caniatto tem mais de 10 anos de experiência como ator Facebook (Reprodução)

O ator é natural de Rio Claro, no interior de São Paulo, e estudou na Unicamp, em Campinas, também no interior.

Caniatto é casado com a figurinista e produtora de arte Maristela Tetzlaf e é pai de Maria Clara, de 15 anos.

O agora Lourinho também foi orientador artístico e designer de iluminação do programa “Fábricas de Cultura”, da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, e é diretor artístico de duas companhias de teatro infantil.

Integrou a Companhia Pia Fraus e tem experiência com encenações ao ar livre. Em janeiro do ano passado, participou de um espetáculo homenageando o aniversário da cidade de São Paulo.