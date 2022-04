Com gripe, Felipe Neto tenta fretar voo para Brasil: “Quero minha casa”

O youtuber Felipe Neto postou em suas redes sociais que está tentando fretar um avião para voltar ao Brasil. O influencer passou mal durante viagem a Paris e chegou a pensar que estava com covid-19, mas testou negativo e foi diagnosticado com influenza, o vírus da gripe.

Felipe Neto usou suas redes também para fazer um desabafo sobre a dificuldade de atendimento médico na Europa tanto no sistema público de saúde quanto no privado e exaltou o SUS.

“Não estou melhor. Torçam por mim. Estou tentando um voo privado pra voltar ao Brasil. A situação aqui na França é uma lástima. Os hospitais privados são ruins, os públicos você fica horas e horas pra fazer uma consulta simples. Os remédios disponíveis são péssimos, até dipirona é proibida aqui! Quero minha casa”

No início, o youtuber acreditou que tinha contraído covid-19 e disse que tinha enfrentado o pior dia de sua vida, com sintomas de febre altíssima, calafrio e dor no corpo e na cabeça.

Felipe viajou com o amigo Bruno Correa e com a TikToker Samanta Lima. Bruno também foi diagnosticado com influenza, e Samanta pode estar com covid-19, embora o diagnóstico não tenha sido fechado.

Ele também aproveitou para falar da vacina: “Quero deixar aqui registrada a importância da vacina. Se com as 3 doses eu estou nesse estado, imagina o que teria acontecido se eu não tivesse nenhuma. Obrigado, ciência!”

O influencer disse que não é a primeira vez que necessita de atendimento médico em viagem e pediu para as pessoas valorizarem o sistema público de saúde brasileiro. “Valorizem o Brasil. Já precisei de médico nos EUA e agora em Paris. E vi de perto a desgraça de precisar de atendimento em Londres. Repito: valorizem o Brasil”, finalizou.