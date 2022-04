BBB 22: Emparedado, Gustavo passa madrugada disparando contra todos

Se o clima já estava tenso durante a formação do último paredão do Big Brother Brasil nesta sexta-feira, quando Eli, Lina e Gustavo foram indicados, piorou ainda mais durante a madrugada, com Gustavo resmungando e disparando seu arsenal de críticas para todos os lados.

O mau humor do brother já começou na votação do paredão, quando Arthur tentava entender os votos para saber se iria ao paredão. “Você só pensa em você, bicho!”, disse ao ex-Rebelde.

Em outro momento, de reflexão, Gustavo disse a Scooby que se não fosse ele, Vini e Eslô ainda estariam na casa. “Eu acho que para o público fui muito importante. Isso tenho certeza”, disse.

Ainda na madrugada, o azedume do bacharel de Direito sobrou para Natália e Jessi, que se salvaram do paredão desta semana, para seu desgosto, e quando foram eram apenas ‘figurantes. “A própria Jessi. A gente sabe que se fortaleceu ao longo do jogo, mas os dois paredões que ela foi, foram os mais fáceis da edição. Quem fosse no paredão com você e Jade, era figurante. Quem fosse no do Rodrigo, era figurante”, disse.

Sobre Natália, Gustavo reclamou que ela não vai para o paredão há muito tempo. “Depois que eu entrei, a Nat nunca mais pisou no Paredão. A Nat deve a sombra dela a mim, praticamente. Eu fui lá e roubei o foco do Lollipop para mim”, disse.

PAREDÃO

O paredão formado nesta sexta-feira teve um processo diferente dos demais. Ao invés de votar em quem deveria sair, os brothers deveria votam em quem eles queriam salvar. O menos votado iria para a berlinda. E o lugar ficou para Eli, que não recebeu voto nem mesmo de Natália, sua ficante na casa do BBB. Os outros dois participantes do paredão foram Lina, indicado pelo líder, D.G., e Gustavo, que foi apontado pelo contragolpe de Eli.